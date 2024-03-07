.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
.
ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8%
 
Ставки по семейной ипотеке могут связать с числом детей
В РФ предлагают снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения. Семьям с детьми предлагается дать право приобретать более просторное жилье по сниженной ставке, сообщили "Известиям" в "ДОМ.РФ". Сейчас в программе ссуд под 6% могут...
 
Счетная палата вернула в 2023 году в бюджет 26 млрд руб.
Счетная палата (СП) в 2023 г. обеспечила наибольший за последние 10 лет возврат средств в бюджет в ходе и по итогам контрольных мероприятий - более 26 млрд руб. Выросла и сумма выявленных нарушении? и недостатков - более 2,1 трлн руб. Об этом...
 
В РФ проявилась нехватка массового персонала
Численность занятых граждан в российской экономике достигла максимума, посчитали в РАНХиГС. Рынок труда достиг кадрового "дна", пишет "Российская газета". Если раньше дефицит затрагивал IT-сферу, где сотрудники перекупались друг у друга, то сейчас...
 
07 марта 2024 года 19:25

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились, а для "коротких" бумаг с погашением в 2026-2027 годах - умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании важных публикаций и событий, которые должны были состояться в течение недели.

Вместе с тем уже во вторник цены американских казначейских обязательств развернулись вверх после публикации в США новой порции макроэкономической статистики. Котировки же отечественных евробондов продолжили колебаться в боковом диапазоне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

В свою очередь заказы промышленных предприятий США в январе уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing, сообщило министерство торговли страны. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 3,1%. В декабре, согласно уточненным данным, объем заказов сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее. Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования уменьшились в позапрошлом месяце на 0,8%.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели показали смешанную динамику, в то время как US Treasuries продолжили подрастать в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, после которого последует сессия вопросов и ответов.

Прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели, говорится в опубликованном заранее тексте заявления Пауэлла. Он признает "значительный прогресс" в экономике. Процентные ставки, которые сейчас находятся на 23-летнем максимуме (5,25-5,5% годовых), вряд ли снова вырастут, полагает глава Федрезерва.

Однако Пауэлл придерживается осторожной позиции в отношении снижения ставок без дополнительных доказательств того, что инфляция, которая резко упала во втором полугодии 2023 года, не вернется к норме. "Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, - говорится в тексте. - В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость".

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

В последний рабочий день недели в России, 7 марта, ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов была относительно спокойной - котировки не демонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,34% - до 66,86% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,44% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, до 9,51% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в стоимости за пять дней на 3,7%, подешевев до 52,14% от номинала (его доходность выросла на 39 базисных пунктов и составила 10,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 2% - до 81,06% от номинала (их доходность снизилась на 87 базисных пунктов и составила 14,55% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,23% - до 66,55% от номинала (доходность опустилась на 33 базисных пункта и составила 17,64% годовых), в то время как котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее составила 68,76% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 13% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за неделю и составила 66,26% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 марта 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе превысил 3300п по индексу МосБиржи впервые с февраля 2022г
Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил подъем на ожиданиях дивидендов, хороших корпоративных финотчетов и улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, при этом акции Сбербанка протестировали отметку 300 рублей, бумаги "ЛУКОЙЛа" обновили свой максимум, золото также достигло рекорда (цена поднималась к $2170 за унцию).    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:45
Рубль по итогам четверга немного подешевел к основным валютам перед длительными праздничными выходными
Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань подросли на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 3315п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выборочной фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи превысил 3315 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки X5 Retail (+2,5%), аутсайдерами - бумаги Polymetal (-3,6%).    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:03
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500п - SberCIB
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500 пунктов, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова. "Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 6,5% и превысил 3300 пунктов впервые за два года, - пишет аналитик. - Сразу несколько бумаг...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF с целевой ценой $630, что отражает потенциал снижения на 8,64% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции iShares Semiconductors ETF торгуются на исторических максимумах на фоне ажиотажа...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 18:03
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти марки Brent, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева. "Вечером 6 марта Минэнерго США опубликовало позитивную для котировок "черного золота" статистику по нефти и нефтепродуктам за...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 17:34
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Henderson против М.Видео"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Henderson/Шорт в акциях "М.Видео-Эльдорадо" с ожидаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре аналитиков. "Рост котировок бумаг "М.Видео-Эльдорадо" обнулил ранее позитивный спред в идее. Эмитент раскрыл...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 17:10
Причин для выхода цены нефти из диапазона $81-84/барр. пока нет - "Велес Капитал"
Причин для выхода котировок нефти марки Brent из краткосрочного диапазона $81-84 за баррель пока нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой "Рынок ощущает негативное влияние неопределенности перспектив китайской экономики. На следующей неделе из...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 16:36
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc., сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева. "Ритейлер опубликовал финансовую отчетность за 4K и весь 2023 год. Выручка за квартал выросла на 3,6% г/г и составила CNY306 млрд, что выше...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 16:11
Котировки золота обладают шансами на рост к новым максимумам - "Велес Капитал"
Котировки золота обладают шансами на рост к новым историческим максимумам с ближайшей целью $2200 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Покупки в драгоценном металле поддерживаются умеренно высокой инфляцией в развитых экономиках наряду с...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:47
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции Tesla в среду упали в цене на 2,3% на новостях об остановке производства на заводе в Германии из-за поджога линий электропередач. Компания сообщила, что завод, который производит...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:36
Рубль днем умеренно дешевеет перед длительными праздничными выходными
Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:25
Акции Полюса по-прежнему недооценены - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 14995 рублей до 17100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Котировки бумаг золотодобытчика с начала марта прибавили 7,7% на фоне...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:05
Рынок акций РФ сохраняет базу для развития роста на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский рынок акций сохраняет базу для развития роста на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на предстоящей неделе сохраняет базу для развития роста и движения к следующим сопротивлениям 3360 и 1180 пунктов по индексам...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 14:37
Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД превысит 13% годовых весной 2024г - Freedom Finance Global
Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД, скорее всего, превысит 13% годовых весной 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Минфин делает упор на размещении длинных ОФЗ - их доходности бьют рекорды, - указывает эксперт. - Спрос на ОФЗ с постоянным купонным доходом стал...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.