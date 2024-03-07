Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились, а для "коротких" бумаг с погашением в 2026-2027 годах - умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании важных публикаций и событий, которые должны были состояться в течение недели.

Вместе с тем уже во вторник цены американских казначейских обязательств развернулись вверх после публикации в США новой порции макроэкономической статистики. Котировки же отечественных евробондов продолжили колебаться в боковом диапазоне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

В свою очередь заказы промышленных предприятий США в январе уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing, сообщило министерство торговли страны. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 3,1%. В декабре, согласно уточненным данным, объем заказов сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее. Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования уменьшились в позапрошлом месяце на 0,8%.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели показали смешанную динамику, в то время как US Treasuries продолжили подрастать в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, после которого последует сессия вопросов и ответов.

Прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели, говорится в опубликованном заранее тексте заявления Пауэлла. Он признает "значительный прогресс" в экономике. Процентные ставки, которые сейчас находятся на 23-летнем максимуме (5,25-5,5% годовых), вряд ли снова вырастут, полагает глава Федрезерва.

Однако Пауэлл придерживается осторожной позиции в отношении снижения ставок без дополнительных доказательств того, что инфляция, которая резко упала во втором полугодии 2023 года, не вернется к норме. "Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, - говорится в тексте. - В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость".

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

В последний рабочий день недели в России, 7 марта, ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов была относительно спокойной - котировки не демонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,34% - до 66,86% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,44% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, до 9,51% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в стоимости за пять дней на 3,7%, подешевев до 52,14% от номинала (его доходность выросла на 39 базисных пунктов и составила 10,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 2% - до 81,06% от номинала (их доходность снизилась на 87 базисных пунктов и составила 14,55% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,23% - до 66,55% от номинала (доходность опустилась на 33 базисных пункта и составила 17,64% годовых), в то время как котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее составила 68,76% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 13% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за неделю и составила 66,26% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.