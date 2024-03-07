Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 3315п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выборочной фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи превысил 3315 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки X5 Retail (+2,5%), аутсайдерами - бумаги Polymetal (-3,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3315,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1152,12 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,63 рубля (+0,04 рубля).

По итогам короткой торговой недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,5-2,7% на фоне снижения доллара на 1,04 рубля.

Подорожали в четверг расписки X5 Retail (+2,5%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Акции "Северстали" в целом нейтрально отреагировали на произошедший в четверг инцидент на предприятии в Вологодской области (череповецкий меткомбинат был атакован беспилотным летательным аппаратом) и по итогам торгов обновили максимум с начала февраля.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", - сообщает пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме

Подешевели акции Polymetal (-3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, четверг должен был стать для участников рынка непредсказуемым, так как завершает неделю перед длинными выходными. Однако даже в такой ситуации инвесторы не спешили закрывать позиции, индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 3300 пунктов, что дает сигнал на продолжение подъема.

В наступивший штиль не смогло внести движения даже выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого ждали заявлений относительно инфляции, и он дал понять Конгрессу, что ставки уже находятся на своих максимумах, а планы по их снижению сохраняются. Как результат, это оказало поддержку международным рынкам.

Прогноз по индексу МосБиржи на 11 марта - 3290-3320 пунктов, считает Шепелев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, четверг на рынке акций РФ завершился смешанной динамикой бумаг на фоне ослабления рубля.

Корпоративный новостной фон остается в целом положительным, что не позволило рынку упасть даже перед длинными выходными. Ослабление рубля перед праздниками, когда инвесторы традиционно перекладываются в валюту, в то же время негативно повлияло на индекс РТС. Нефть Brent просела ниже $82,5 за баррель после бурного роста накануне.

Среди лидеров роста оказались расписки сервиса "Циан" (+5%), возможно, перед публикацией финансовых результатов за 2023 год. Лидерами понижения в очередной раз оказались депозитарные расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,6%) из-за негативного новостного фона вокруг компании.

"Ожидаем, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов, пара USD/RUB - в диапазоне 89-91 руб./$1", - считает Мильчакова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи на уходящей неделе обновил максимум 2023 года и продолжил подъем на фоне ожиданий прихода дивидендов - общий объем выплат может составить 5 трлн рублей в 2024 году.

Нефть Brent продолжает топтаться вокруг отметки $82 за баррель. Давление на котировки на текущей неделе оказали известия о том, что на Всекитайском собрании народных представителей был установлен уровень роста ВВП КНР на 2024 год на уровне 5%. Таким образом, более высоких темпов роста не ожидается, что говорит об отсутствии возможного дополнительного спроса на нефть, считает эксперт.

Также оптимизма нефтетрейдерам не внушает статистика по экономике США. Последние данные указывают на медленное, но торможение американской экономики. Соответственно, существует угроза снижения спроса.

Факторами поддержки цен на нефть остаются конфликт на Ближнем Востоке, а также действия ОПЕК+, которые нацелены на поддержание высоких цен на нефть путем сохранения ограничений добычи, полагает Кравченко.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина, на мировых рынках в четверг наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов, подогретая словами главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки в США достигли своего максимума, однако путь к инфляционной цели ФРС в 2% все еще таит неопределенность, и это вынуждает отложить понижение ставок до момента, когда будет достигнута более ясная уверенность в эффективности таких шагов.

Глава Федрезерва также выразил опасения, что запоздалое или минимальное снижение ставок может излишне затормозить экономическую активность и сократить уровень занятости населения.

Российский рынок акций в четверг продемонстрировал смешанную динамику индексов вследствие снижения нефтяных котировок, ослабления рубля и смешанного внешнего фона. Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи вышел за верхнюю границу широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, сформировав восходящий тренд. Однако стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе 3280 пунктов, считает Щукина.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, акции "ЛУКОЙЛа" накануне обновили исторический максимум после сообщений о том, что в начале следующей недели компания может представить финансовую отчетность по МСФО. Эти сообщения не стали сюрпризом, обычно НК публикует финансовые результаты как раз ближе к середине марта. Вопрос заключается в другом: оправдаются ли ожидания инвесторов. Не исключено, что результат работы "ЛУКОЙЛа" во втором полугодии может оказаться хуже, чем этого ждет рынок, считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций на следующей неделе сохранит базу для развития роста и движения к следующим сопротивлениям 3360 и 1180 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. Позитивный сигнал актуален при положении индикаторов выше поддержек 3290 и 1135 пунктов, а в случае с РТС он должен дополниться укреплением рубля. Следующая неделя в РФ будет предвыборной: голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта. На данный момент политический фактор не вызывает заметной осторожности инвесторов. В остальном покупатели, вероятно, продолжат опираться на дивидендные и корпоративные истории, считает аналитик.

Список дивидендных эмитентов на этой неделе пополнила "Мосбиржа" с текущей доходностью около 8,4%: котировки компании на этом фоне стабилизируются выше 200 руб. Дальнейший рост цен на золото может поддержать развитие восходящих трендов в "Полюсе" и "Селигдаре" (MOEX: SELG). Из запланированных событий следующей недели можно выделить финансовые результаты "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "М.Видео" (MOEX: MVID), Polymetal и Совкомбанка (MOEX: SVCB) за 2023 год по МСФО, а Сбербанк представит результаты деятельности по РСБУ за февраль 2024 года. Бумаги Сбербанка на этой неделе протестировали 300 руб. и при отсутствии общего негатива на рынке могут пытаться закрепиться выше психологически важной отметки. Акционеры Qiwi обсудят программу обратного выкупа бумаг, а акционеры "НОВАТЭКа" - дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. с текущей доходностью 3,2%.

Цены на нефть Brent остаются в краткосрочном диапазоне $81-84 за баррель и пока не находят причин для выхода за его пределы, ощущая негативное влияние неопределенности перспектив китайской экономики. На следующей неделе из важных для рынка событий можно отметить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. Котировки золота тем временем смотрят в район новых исторических максимумов с ближайшей целью $2200 за унцию, считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,9%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,3% во главе с Nasdaq).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics. ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую ставку на уровне 4,5%, ставку по депозитам - на уровне 4%. Регулятор понизил прогноз инфляции в еврозоне на 2024 год до 2,3% с 2,7%, на 2025 год - до 2% с 2,1%, а также понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,6% с 0,8%, а прогноз на 2025 год оставлен на уровне 1,5%.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались после подъема днем ранее.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,42 за баррель (-0,7% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,28 за баррель (-1,1% и +1,3% в среду).

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

По данным Минэнерго, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,1-2,74 млн баррелей.

Заявления главы ФРС Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+12,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,4%), расписки "Циан" (+5%), бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,5%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,4%), "Позитив Групп" (+3%).

Подешевели расписки Qiwi (-5,6%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,34 млрд рублей (из них 4,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,92 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").