Рубль по итогам четверга немного подешевел к основным валютам перед длительными праздничными выходными

Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань подросли на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Курс доллара США составил 90,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,92 руб./EUR1, подорожав на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,7 копейки, до 94,35 руб. Курс китайского юаня подрос на 6,75 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел в основных валютных парах перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта. Участники рынка анализировали свежие данные относительно показателей бюджета РФ и отыгрывали новости с глобального финансового рынка, где в четверг итоги своего мартовского заседания подвел Европейский центральный банк.

Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,474 трлн рублей, или 0,8% ВВП, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (2,379 трлн рублей, или 1,4% ВВП), сообщается в пресс-релизе Минфина.

Доходы бюджета в январе-феврале текущего года составили 5,025 трлн рублей, что на 59% больше показателя в январе-феврале 2023 года (3,164 трлн рублей).

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,405 трлн рублей, они увеличились на 55% по сравнению с пониженным уровнем поступлений в аналогичном периоде прошлого года.

Нефтегазовые доходы составили 1,621 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 71%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за 4-й квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый объем. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Расходы федерального бюджета в январе-феврале 2024 года составили 6,499 трлн рублей, превысив уровень предыдущего года (5,543 трлн рублей) на 17%.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб., что позволяет ему увеличить объем покупки валюты. С четверга ведомство на 1 млрд руб. увеличило объем покупки валюты относительно февраля. В свою очередь, с учетом этих изменений Банк России в период с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составлял 8,1 млрд руб.).

"Достаточно высокие цены на нефть и отсутствие негативных для рубля мировых политических новостей способствовали укреплению российского рубля по отношению к доллару США на протяжении этой недели. Перед продолжительными выходными рубль оставался в диапазоне 90-91 руб./$1. Если не произойдет каких-то экстраординарных событий в мире, то после окончания праздников возможно дальнейшее укрепление рубля. Этому будут способствовать предстоящие выборы президента России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль в четверг поначалу активно дешевел, но после открытия основных торгов быстро отыграл все потери к бивалютной корзине. Затем рубль вновь стал сдавать позиции, но к вечеру возобновил попытки восстановления и торговался лишь в небольшом минусе. Спрос на иностранную валюту встречает достаточное предложение, поэтому импульсы ослабления рубля пока не получают продолжения. Правда, и развить тенденцию укрепления ему также не удается. Вероятно, на краткосрочном горизонте курс российской валюты сформирует очередную консолидацию", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынков оценивали итоги мартовского заседания ЕЦБ, выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

ЕЦБ на заседании в четверг не стал менять параметры денежно-кредитной политики. В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5% годовых, по депозитам - 4%, по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

"Будущие решения совета обеспечат сохранение ключевых ставок на достаточно ограничительных уровнях так долго, как это потребуется", - также отмечается в заявлении.

ЕЦБ понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы. Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, темпы роста потребительских цен в еврозоне в 2024 году составят 2,3%, в 2025 году - 2%.

Предыдущий прогноз, данный в декабре прошлого года, предусматривал повышение на 2,7% и 2,1% соответственно.

ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в текущем году, прогнозируют в ЕЦБ. В декабре ожидался рост на 0,8%. Прогноз на 2025 год оставлен на уровне 1,5%.

ЕЦБ ожидает дальнейшего замедления инфляции в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. Она отметила прогресс в снижении темпов роста цен, однако также указала на отсутствие достаточной уверенности в отношении инфляции.

По словам Лагард, решение о сохранении ставок было принято советом управляющих единогласно, их снижение на этом заседании не обсуждалось.

"Нам определенно нужно больше информации, больше подробностей, - сказала она в ходе пресс-конференции. - Мы знаем, что эти данные будут в ближайшие несколько месяцев. В апреле у нас будет чуть больше информации, но гораздо больше ее будет в июне".

Тем временем Пауэлл выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в четверг выступит в комитете по финуслугам Палаты представителей.

Накануне он заявил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что в декабре он спрогнозировал два снижения ставки в текущем году, но может пересмотреть свой прогноз в сторону одного.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Цены на нефть снижаются вечером в четверг, корректируясь после существенного роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,46%, до $82,57 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,78%, до $78,51 за баррель.

В среду цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3% на данных Минэнерго США о запасах топлива в стране. Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей, эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей.

Тем временем импорт нефти в Китай в январе-феврале вырос на 3,3% в годовом выражении, до 10,74 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление КНР. В декабре он составлял 11,39 млн б/с, и динамика указывает на ослабление спроса во второй по величине экономике мира.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные и понедельник на 40,81 копейки, до 90,7493 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,5 копейки, до 98,8767 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 22,12 копейки по отношению к среде и составил 90,6189 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 34,51 копейки, поднявшись до 90,7696 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 290,281 млн, из которых $287,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 003,019 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 61,31 копейки, до 98,7919 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрожал на 56,55 копейки, до 98,8937 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR545,757 млн, из которых EUR140,428 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR405,329 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 марта поднялась на 6 базисных пунктов - до 15,4% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в четверг на 2 базисных пункта - до 15,81% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,84% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта и составила 15,05% годовых.