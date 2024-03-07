Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500п - SberCIB

Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500 пунктов, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова.

"Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 6,5% и превысил 3300 пунктов впервые за два года, - пишет аналитик. - Сразу несколько бумаг в наших подборках акций достигли многолетних максимумов. Факторами роста рынка стали реинвестирование зимних дивидендов в январе-феврале и приближение дивидендного сезона, отсутствие жестких санкций в феврале и сильные операционные и финансовые результаты компаний за 2023 год".

Прогноз экспертов SberCIB по индексу Мосбиржи на конец года остался прежним - 3500 пунктов. В первом полугодии они ожидают умеренной коррекции, но во второй половине 2024 года росту рынка может способствовать снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, переток средств с денежного рынка. Кроме того, поддержку индексу Мосбиржи окажут рекордные дивиденды в мае-августе. Они нивелируют давление, вызванное "навесом" предложения акций.

"Факторы риска, не заложенные в наши прогнозы, это повышение налогов на прибыль для компаний, о котором сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, а также сохранение большого дисконта в цене российской нефти, ограничения на экспорт нефтепродуктов и снижение добычи", - указывают стратеги инвестбанка.

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