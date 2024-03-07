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07 марта 2024 года 18:35

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF с целевой ценой $630, что отражает потенциал снижения на 8,64% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции iShares Semiconductors ETF торгуются на исторических максимумах на фоне ажиотажа вокруг развития технологий ИИ: за последний год стоимость выросла более чем на 60%, а с начала 2024 года ETF подорожал на 24%, - констатирует аналитик Гордей Смирнов. - Ожидается, что в 2024 году продажи чипов восстановятся и превысят рекордные уровни 2022 года, однако в индустрии сохраняются существенные риски, связанные с избытком предложения в отдельных сегментах, геополитикой и цикличностью отрасли".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который, в свою очередь, включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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