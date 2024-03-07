Рубль днем умеренно дешевеет перед длительными праздничными выходными

Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Курс доллара США составил 90,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,95 руб./EUR1, подорожав на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,25 копейки, до 94,5 руб. Курс китайского юаня подрос на 6,05 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в основных валютных парах перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта. Участники рынка анализируют свежие данные относительно показателей бюджета РФ и находятся в ожидании новостей с глобального финансового рынка.

Консолидированный бюджет РФ в январе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Для сравнения: в январе 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе составили 4 трлн 279,4 млрд рублей, расходы - 3 трлн 781,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 124,0 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал январский дефицит на уровне 308 млрд рублей. Корректировка показателя произошла в основном из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 2 трлн 521,3 млрд рублей с 2 трлн 704 млрд рублей по предварительной оценке Минфина.

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе составили 2 трлн 397,3 млрд рублей.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб., что позволяет ему увеличить объем покупки валюты. С четверга ведомство на 1 млрд руб. увеличит объем покупки валюты относительно февраля. В свою очередь, с учетом этих изменений, Банк России в период с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Рубль, скорее всего, завершит неделю вблизи 91 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль по итогам среды умеренно ослабился - в моменте курс пары "доллар-рубль" приближался к психологическому уровню в 90 руб./$1, - пишут эксперты. - На этом фоне мог усилиться спрос на валюту, на что указывает и выросшая торговая активность. Сегодня курс "доллар-рубль" находится у 90,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня ЦБ официально начнет продажи валюты в более низком объеме, но вряд ли это окажет особо выраженное влияние на валютный рынок. В целом эту короткую неделю курс может закончить вблизи 91 руб./$1".

Курс валютной пары "доллар-рубль" может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1 на торгах в четверг в преддверии длинных выходных в России, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром в четверг доллар пытается расти и ввиду предстоящих длинных выходных может завершить неделю в диапазоне 90-91 руб./$1. Однако, учитывая комфортные уровни на рынке нефти и отсутствие новостного негатива, значимых факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту в ближайшие дни мы не видим. На предвыборной неделе склонны ждать сохранения преимущественно перевеса предложения валюты над спросом, по-прежнему оцениваем вероятность перехода курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб./$1, как высокую", - пишет эксперт в обзоре.

Кроме того, участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и новых данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Тем временем Пауэлл выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в четверг выступит в комитете по финуслугам Палаты представителей.

Накануне он заявил, что процентные ставки достигли пика, отметив при этом, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,77%, до $82,32 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,73%, до $78,54 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3%.

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей.