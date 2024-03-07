"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Henderson против М.Видео"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Henderson/Шорт в акциях "М.Видео-Эльдорадо" с ожидаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре аналитиков.

"Рост котировок бумаг "М.Видео-Эльдорадо" обнулил ранее позитивный спред в идее. Эмитент раскрыл снижение долга и предварительную EBITDA за 2023 год, но в дальнейшем не ждем значительных позитивных новостей. По Henderson сохраняем позитивные ожидания", - указывают эксперты инвесткомпании.

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