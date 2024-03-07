Рынок акций РФ сохраняет базу для развития роста на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский рынок акций сохраняет базу для развития роста на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций на предстоящей неделе сохраняет базу для развития роста и движения к следующим сопротивлениям 3360 и 1180 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, - пишет эксперт. - Позитивный сигнал актуален при положении индикаторов выше поддержек 3290 и 1135 пунктов, а в случае с РТС должен дополниться укреплением рубля. Следующая неделя в РФ будет предвыборной: голосование за президента пройдет с 15 по 17 марта. На данный момент политический фактор не вызывает заметной осторожности инвесторов. В остальном покупатели, вероятно, продолжат опираться на дивидендные и корпоративные истории".

Аналитик отмечает, что список дивидендных эмитентов на этой неделе пополнила "Московская биржа" с текущей доходностью около 8,3%: котировки компании на этом фоне стабилизируются выше 200 руб. Дальнейший рост цен на золото может поддержать развитие восходящих трендов в "Полюсе" и "Селигдаре".

"Сбербанк представит результаты деятельности по РПБУ за февраль 2024 года, - напоминает Кожухова. - Бумаги Сбербанка на этой неделе протестировали 300 руб. и при отсутствии общего негатива на рынке могут пытаться закрепиться выше психологически важной отметки".

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