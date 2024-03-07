Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД превысит 13% годовых весной 2024г - Freedom Finance Global

Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД, скорее всего, превысит 13% годовых весной 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Минфин делает упор на размещении длинных ОФЗ - их доходности бьют рекорды, - указывает эксперт. - Спрос на ОФЗ с постоянным купонным доходом стал превышать предложение в конце 2023-го, когда Банк России поднял ключевую ставку рефинансирования до 16% годовых. - Вчерашнее размещение ОФЗ установило новый рекорд по среднегодовой доходности, что указывает на то, что рынок ожидает более длительный период жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Прогнозы изменились после того, как Банк России впервые в истории опубликовал протоколы своего заседания, из которых стало ясно, что риторика остается "ястребиной". Дело в том, что при принятии решения по ключевой ставке рефинансирования на последнем заседании Центробанка его представители не только не обсуждали ее снижение, но и думали об увеличении на 100 б.п., до 17% годовых. Доходности длинных ОФЗ с фиксированным доходом растут еще и потому, что Минфин стал делать акцент именно на долгосрочные бумаги, чтобы график платежей оставался комфортным".

Индекс государственных облигаций RGBI падает четвертый месяц подряд и приближается к минимумам 2023 года, констатирует Чернов. По его мнению, с учетом "ястребиной" риторики ЦБ РФ и высоких темпов инфляции в стране жесткая денежно-кредитная политика регулятора может остаться на длительный срок. Возможно, ставки не начнут уменьшать до третьего или четвертого квартала 2024-го, поэтому вполне допустимо ожидать дальнейшего снижения индекса, что означает продолжение роста доходностей облигаций, полагает стратег инвесткомпании.

"Наибольшие доходности обычно у коротких ОФЗ-ПД, но так как Минфин будет делать упор на длинные бумаги, то в его интересах, чтобы спрос на них превосходил предложение, поэтому нельзя исключать дальнейшего роста их доходностей до тех пор, пока не изменится риторика регулятора касаемо денежно-кредитной политики на "голубиную", - допускает аналитик. - На этом фоне вполне вероятно, что весной 2024 года средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД превысит 13% годовых".

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