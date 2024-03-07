"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Marvell с целью $93,55

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Marvell Technology с целью $93,55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,96%, стоп-приказ: $74,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 7 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $1,42 млрд и прибыли на акцию в $0,4621. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда, - указывают эксперты. - При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $74,8 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85".

Marvell Technology Group - компания по производству полупроводников, предлагающая широкий спектр решений для интегральных схем. Она специализируется на продуктах для инфраструктуры данных.

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