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07 марта 2024 года 13:43
Вероятно снижение доходностей длинных ОФЗ до 9-10% к 2025г - "БКС МИ"
Вероятно снижение доходностей длинных ОФЗ до 9-10% годовых к 2025 году, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Оцениваем февральскую инфляцию 0,6% против среднего за февраль в 2016-19 годах 0,4%, в итоге и в марте ждем жесткого сигнала от регулятора, - пишут аналитики Антон Куликов и Виктория Деркач. - На этом фоне продолжается снижение цен ОФЗ и рост доходностей. Не упрощает ситуацию и Минфин, выполняя план по размещению ОФЗ ударными темпами - более чем 0,5 трлн рублей за квартал чистыми (за вычетом погашений). Минфин сконцентрировался на эмиссии ОФЗ с длинным сроком обращения, что оказывает давление на средний и дальний отрезки кривой. В долгосрочной перспективе взгляд на рынок у нас умеренно позитивный, поскольку к 2025 году мы ожидаем постепенного сокращения доходностей длинных ОФЗ до 9-10% с 12% и выше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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