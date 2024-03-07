Вероятно снижение доходностей длинных ОФЗ до 9-10% к 2025г - "БКС МИ"

Вероятно снижение доходностей длинных ОФЗ до 9-10% годовых к 2025 году, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Оцениваем февральскую инфляцию 0,6% против среднего за февраль в 2016-19 годах 0,4%, в итоге и в марте ждем жесткого сигнала от регулятора, - пишут аналитики Антон Куликов и Виктория Деркач. - На этом фоне продолжается снижение цен ОФЗ и рост доходностей. Не упрощает ситуацию и Минфин, выполняя план по размещению ОФЗ ударными темпами - более чем 0,5 трлн рублей за квартал чистыми (за вычетом погашений). Минфин сконцентрировался на эмиссии ОФЗ с длинным сроком обращения, что оказывает давление на средний и дальний отрезки кривой. В долгосрочной перспективе взгляд на рынок у нас умеренно позитивный, поскольку к 2025 году мы ожидаем постепенного сокращения доходностей длинных ОФЗ до 9-10% с 12% и выше".

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