Рынок акций РФ утром подрос во главе с бумагами "АЛРОСА", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза", просел Polymetal

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром в четверг сохраняет оптимистичный настрой, несмотря на локальные распродажи в отдельных бумагах из-за фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи смог подрасти во главе с бумагами "АЛРОСА", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза"; просели бумаги Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3314,34 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1150,83 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 90,72 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на среднесрочном горизонте ожидается продолжение роста на российском рынке акций, однако в преддверии длинных выходных, не исключено охлаждение настроений на фоне фиксации прибыли. По индексу МосБиржи ближайшая цель находится в районе 3380 пунктов. Инвесторам стоит внимательно следить за движением рубля и мировых цен на нефть. Потенциальным драйвером роста индекса МосБиржи также может стать позитив в тяжеловесах (Сбер, "ЛУКОЙЛ").

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "Газпром нефть" приступила к развитию Чонского проекта с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб./м газа, реализация которого обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан в 2024 году может нарастить трубопроводные поставки нефти через Россию на НПЗ в Германии до 2 млн тонн по сравнению с 1,2 млн тонн, предусмотренными действующим контрактом с "Транснефтью" (MOEX: TRNF) (+0,3% в четверг).

Банк России на следующей неделе обнародует оценку платежного баланса за февраль. Учитывая возросшие в прошлом месяце поступления от нефтегазовой отрасли (+81% по сравнению с прошлым годом), есть основания ожидать увеличения положительного сальдо счета текущих операций. Этот фактор может оказать поддержку дальнейшему укреплению рубля к корзине валют.

Цены на нефть остаются вблизи максимумов с начала года под влиянием геополитических рисков. Накануне стало известно об атаках на интернет-кабели в Красном море, поддерживающие связь между Африкой, Азией и Европой. Вместе с тем данные Минэнерго США указали на менее значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти, что также выступает фактором поддержки нефтяных котировок, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3280-3320 пунктов. "Объемы торгов почти наверняка будут низкими, поэтому сильных движений на рынке не ждем", - считает он.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне обновили исторический максимум после сообщений о том, что в начале следующей недели компания может представить финансовую отчетность по МСФО. Эти сообщения не стали сюрпризом, обычно "ЛУКОЙЛ" публикует финансовые результаты как раз ближе к середине марта. Вопрос заключается в другом: оправдаются ли ожидания инвесторов. Не исключено, что результат работы "ЛУКОЙЛа" во втором полугодии может оказаться хуже, чем этого ждет рынок, считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, фондовый рынок России сохраняет настрой на рост, однако признаки перекупленности указывают на затруднения в поддержании восходящего тренда. Существует вероятность незначительной коррекции 7 марта перед началом длинных выходных.

Сбербанк пока не сумел закрепиться выше уровня 300 рублей, а "ЛУКОЙЛ" обновил максимумы без последующего ускорения. Ключевым фактором является ситуация вокруг "Яндекса": при существенных распродажах котировки компании могут утянуть индекс МосБиржи ниже 3300 пунктов. Ближайшая поддержка по акциям "Яндекса" - 3200 рублей, считает эксперт.

В четверг состоится общее собрание акционеров "Яндекса" по продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов: ожидается, что участники собрания одобрят параметры сделки, в рамках которой нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО "Яндекс". Существенное значение имеет коэффициент обмена акций, зарегистрированных в Голландии, на акции российского юридического лица, и это решение принимается Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ), который может объявить его в любое время, возможно даже в понедельник, отметил Кабаков.

В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Глава регулятора представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,4-0,5%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics. ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо корректируются после подъема днем ранее, однако стоимость Brent на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии Мосбиржи накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,81 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,98 за баррель (-0,2% и +1,3% в среду).

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,1-2,74 млн баррелей.

Заявления главы ФРС Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,8%), расписки "ЦИАН" (+3,4%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,3%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,7%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,81 млрд рублей (из них 1,25 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 860,6 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").