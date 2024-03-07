.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос во главе с бумагами "АЛРОСА", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза", просел Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8%
 
Ставки по семейной ипотеке могут связать с числом детей
В РФ предлагают снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения. Семьям с детьми предлагается дать право приобретать более просторное жилье по сниженной ставке, сообщили "Известиям" в "ДОМ.РФ". Сейчас в программе ссуд под 6% могут...
 
Счетная палата вернула в 2023 году в бюджет 26 млрд руб.
Счетная палата (СП) в 2023 г. обеспечила наибольший за последние 10 лет возврат средств в бюджет в ходе и по итогам контрольных мероприятий - более 26 млрд руб. Выросла и сумма выявленных нарушении? и недостатков - более 2,1 трлн руб. Об этом...
 
В РФ проявилась нехватка массового персонала
Численность занятых граждан в российской экономике достигла максимума, посчитали в РАНХиГС. Рынок труда достиг кадрового "дна", пишет "Российская газета". Если раньше дефицит затрагивал IT-сферу, где сотрудники перекупались друг у друга, то сейчас...
 
07 марта 2024 года 11:43

Рынок акций РФ утром подрос во главе с бумагами "АЛРОСА", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза", просел Polymetal

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром в четверг сохраняет оптимистичный настрой, несмотря на локальные распродажи в отдельных бумагах из-за фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи смог подрасти во главе с бумагами "АЛРОСА", "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза"; просели бумаги Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3314,34 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1150,83 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 90,72 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на среднесрочном горизонте ожидается продолжение роста на российском рынке акций, однако в преддверии длинных выходных, не исключено охлаждение настроений на фоне фиксации прибыли. По индексу МосБиржи ближайшая цель находится в районе 3380 пунктов. Инвесторам стоит внимательно следить за движением рубля и мировых цен на нефть. Потенциальным драйвером роста индекса МосБиржи также может стать позитив в тяжеловесах (Сбер, "ЛУКОЙЛ").

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "Газпром нефть" приступила к развитию Чонского проекта с геологическими запасами свыше 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб./м газа, реализация которого обеспечит долгосрочные поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан в 2024 году может нарастить трубопроводные поставки нефти через Россию на НПЗ в Германии до 2 млн тонн по сравнению с 1,2 млн тонн, предусмотренными действующим контрактом с "Транснефтью" (MOEX: TRNF) (+0,3% в четверг).

Банк России на следующей неделе обнародует оценку платежного баланса за февраль. Учитывая возросшие в прошлом месяце поступления от нефтегазовой отрасли (+81% по сравнению с прошлым годом), есть основания ожидать увеличения положительного сальдо счета текущих операций. Этот фактор может оказать поддержку дальнейшему укреплению рубля к корзине валют.

Цены на нефть остаются вблизи максимумов с начала года под влиянием геополитических рисков. Накануне стало известно об атаках на интернет-кабели в Красном море, поддерживающие связь между Африкой, Азией и Европой. Вместе с тем данные Минэнерго США указали на менее значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти, что также выступает фактором поддержки нефтяных котировок, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3280-3320 пунктов. "Объемы торгов почти наверняка будут низкими, поэтому сильных движений на рынке не ждем", - считает он.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне обновили исторический максимум после сообщений о том, что в начале следующей недели компания может представить финансовую отчетность по МСФО. Эти сообщения не стали сюрпризом, обычно "ЛУКОЙЛ" публикует финансовые результаты как раз ближе к середине марта. Вопрос заключается в другом: оправдаются ли ожидания инвесторов. Не исключено, что результат работы "ЛУКОЙЛа" во втором полугодии может оказаться хуже, чем этого ждет рынок, считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, фондовый рынок России сохраняет настрой на рост, однако признаки перекупленности указывают на затруднения в поддержании восходящего тренда. Существует вероятность незначительной коррекции 7 марта перед началом длинных выходных.

Сбербанк пока не сумел закрепиться выше уровня 300 рублей, а "ЛУКОЙЛ" обновил максимумы без последующего ускорения. Ключевым фактором является ситуация вокруг "Яндекса": при существенных распродажах котировки компании могут утянуть индекс МосБиржи ниже 3300 пунктов. Ближайшая поддержка по акциям "Яндекса" - 3200 рублей, считает эксперт.

В четверг состоится общее собрание акционеров "Яндекса" по продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов: ожидается, что участники собрания одобрят параметры сделки, в рамках которой нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО "Яндекс". Существенное значение имеет коэффициент обмена акций, зарегистрированных в Голландии, на акции российского юридического лица, и это решение принимается Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ), который может объявить его в любое время, возможно даже в понедельник, отметил Кабаков.

В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Глава регулятора представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,4-0,5%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics. ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо корректируются после подъема днем ранее, однако стоимость Brent на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии Мосбиржи накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,81 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,98 за баррель (-0,2% и +1,3% в среду).

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,1-2,74 млн баррелей.

Заявления главы ФРС Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,8%), расписки "ЦИАН" (+3,4%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,3%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,7%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,81 млрд рублей (из них 1,25 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 860,6 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 марта 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе превысил 3300п по индексу МосБиржи впервые с февраля 2022г
Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил подъем на ожиданиях дивидендов, хороших корпоративных финотчетов и улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, при этом акции Сбербанка протестировали отметку 300 рублей, бумаги "ЛУКОЙЛа" обновили свой максимум, золото также достигло рекорда (цена поднималась к $2170 за унцию).    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:45
Рубль по итогам четверга немного подешевел к основным валютам перед длительными праздничными выходными
Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань подросли на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг консолидировался выше 3315п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и выборочной фиксации прибыли игроками перед длинными выходными. Индекс МосБиржи превысил 3315 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки X5 Retail (+2,5%), аутсайдерами - бумаги Polymetal (-3,6%).    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:25
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились, а для "коротких" бумаг с погашением в 2026-2027 годах - умеренно сузились.    читать дальше
.
07 марта 2024 года 19:03
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500п - SberCIB
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год по-прежнему составляет 3500 пунктов, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова. "Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 6,5% и превысил 3300 пунктов впервые за два года, - пишет аналитик. - Сразу несколько бумаг...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF с целевой ценой $630, что отражает потенциал снижения на 8,64% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции iShares Semiconductors ETF торгуются на исторических максимумах на фоне ажиотажа...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 18:03
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти марки Brent, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева. "Вечером 6 марта Минэнерго США опубликовало позитивную для котировок "черного золота" статистику по нефти и нефтепродуктам за...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 17:34
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Henderson против М.Видео"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Henderson/Шорт в акциях "М.Видео-Эльдорадо" с ожидаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре аналитиков. "Рост котировок бумаг "М.Видео-Эльдорадо" обнулил ранее позитивный спред в идее. Эмитент раскрыл...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 17:10
Причин для выхода цены нефти из диапазона $81-84/барр. пока нет - "Велес Капитал"
Причин для выхода котировок нефти марки Brent из краткосрочного диапазона $81-84 за баррель пока нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой "Рынок ощущает негативное влияние неопределенности перспектив китайской экономики. На следующей неделе из...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 16:36
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc., сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева. "Ритейлер опубликовал финансовую отчетность за 4K и весь 2023 год. Выручка за квартал выросла на 3,6% г/г и составила CNY306 млрд, что выше...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 16:11
Котировки золота обладают шансами на рост к новым максимумам - "Велес Капитал"
Котировки золота обладают шансами на рост к новым историческим максимумам с ближайшей целью $2200 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Покупки в драгоценном металле поддерживаются умеренно высокой инфляцией в развитых экономиках наряду с...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:47
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции Tesla в среду упали в цене на 2,3% на новостях об остановке производства на заводе в Германии из-за поджога линий электропередач. Компания сообщила, что завод, который производит...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:36
Рубль днем умеренно дешевеет перед длительными праздничными выходными
Москва. 7 марта. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:25
Акции Полюса по-прежнему недооценены - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 14995 рублей до 17100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Котировки бумаг золотодобытчика с начала марта прибавили 7,7% на фоне...    читать дальше
.
07 марта 2024 года 15:05
Рынок акций РФ сохраняет базу для развития роста на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский рынок акций сохраняет базу для развития роста на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на предстоящей неделе сохраняет базу для развития роста и движения к следующим сопротивлениям 3360 и 1180 пунктов по индексам...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.