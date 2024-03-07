Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций NIO

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций NIO, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Компания опубликовала финансовую отчетность за 4К23 и весь 2023 год. Выручка за квартал составила CNY17,1 млрд против прогноза в CNY16,8 млрд. Однако эмитент показал больший, чем предполагал увидеть рынок, чистый убыток, достигший CNY4,8 млрд, а прогноз на 1К24 не оправдал ожиданий", - отмечает эксперт.

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