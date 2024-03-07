Снижение рынка ОФЗ может продолжиться в четверг - ПСБ

Снижение на рынке рублевых гособлигаций может продолжиться на торгах в четверг в преддверии длинных выходных в России, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Активные продажи ОФЗ продолжаются третий день подряд - в среду кривая поднялась еще на 8-11 б.п. (12,66% по 5-летним бумагам, 12,69% по 10-летним). Ценовой индекс RGBI (117,8 п.) при этом вплотную приблизился к минимуму осени 2023 года (117,2 п.) на фоне отсутствия факторов для снижения ключевой ставки в ближайшее время. Отметим, что ЦБ ранее обозначил жесткую позицию по снижению инфляции в текущем году до 4-4,5%, в результате чего может потребоваться более продолжительный период высоких ставок, - указывают эксперты в обзоре. - Вместе с тем на аукционах Минфина спрос был достаточно хороший - на 119 млрд руб. при объеме размещения бумаг на 77 млрд руб. В результате практически весь спрос на госбумаги со стороны институциональных инвесторов удовлетворяется на аукционах и до вторичного рынка покупки не доходят. Ожидаем, что в преддверии длинных выходных снижение рынка может продолжиться. По-прежнему рекомендуем основную часть позиции держать в корпоративных флоатерах".

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