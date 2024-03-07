Рубль может ослабнуть до 91 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Рубль может ослабнуть по отношению к доллару США до уровня 91 руб./$1 на торгах в четверг в сложившихся условиях, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим прогнозам, по итогам торгового дня цена нефти марки Brent может составить $83-84 за баррель", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ-ПД в среду выросли в среднем на 5 б.п. вдоль всей кривой, что могло быть результатом высоких премий на очередных аукционах Минфина. Впрочем, с точки зрения объемов аукционы были неплохими - на них ведомство всего разместило 78 млрд руб. (что примерно соответствует недельной потребности в заимствованиях). Также в среду Росстат опубликовал данные по недельной инфляции: она замедлилась до 0,09% за неделю с 27 февраля по 4 марта против 0,13% неделей ранее. Такие данные должны помочь рынку восстановиться. Мы ожидаем снижения доходностей ОФЗ-ПД на несколько базисных пунктов, особенно в выпусках с погашением до 2029 года", - указывают в SberCIB.

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