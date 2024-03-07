Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение ЕЦБ, выступление главы ФРС, макростатистика и финансовая отчетность:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США;

- Сальдо торгового баланса в Китае в феврале;

- Потребительское кредитование в США за январь;

- "ОГК-2" опубликует отчетность за 4К23 и весь 2023 год по МСФО.

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