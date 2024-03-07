Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3280-3320п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3280-3320 пунктов в четверг, при этом объемы торгов, скорее всего, будут низкими, поэтому сильные движения на рынке в течение дня маловероятны, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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