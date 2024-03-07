Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в среду выросли под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг, при этом подъем демонстрируют рынки акций Южной Кореи и Австралии. Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 1,2%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск увеличился на 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть слабо меняются в ходе утренних торгов в четверг после подъема днем ранее. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $82,94 за баррель, что всего на 0,02% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 1,1% - до $82,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром опустились на 0,03% - до $79,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на 1,3% - до $79,13 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось. Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 марта практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,061 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,807 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,01% и составил 106,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 890,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,41%), "Почта России-001Р-10" (+0,29%) и "МТС-001P-09" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,38%), "АФК Система-1Р-10" (-0,26%) и "ГК Автодор-003Р-02" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Электроаппарат" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% займа на 70,624 млн рублей. Компания размещала выпуск начиная с сентября 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 16% годовых до погашения.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 003Р-04 с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 17,1% годовых. Купоны по выпуску переменные и квартальные. Они будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 110 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 6 марта. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Племзавод "Пушкинское" 14 марта начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Дата окончания размещения - 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут квартальными и переменными, рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала в дату завершения 20-го купона. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей.

ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") 14 марта с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на 7-летние "зеленые" облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов - 16,5% годовых, 19-24-го - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов - будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов - по 25% от номинала. Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 275 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года (по данным Мосбиржи на 6 марта соответствует купонному доходу в 14,94% годовых). Купоны ежемесячные.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 30-го купона бондов серии БО-05 на уровне 16% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 11% годовых. 19 марта по выпуску предстоит исполнение оферты.

МФК "Саммит" установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 13-20-го купонов облигаций 2-й серии на уровне 14% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций 2-й серии объемом 2,69 млрд рублей в марте 2021 года. Ставка 1-12-го квартальных купонов составляет 9,5% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 19 марта 2024 года. ЦБ РФ в марте 2020 года зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 31-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 13,35% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,6 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.