Курс рубля может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 90-91 руб./$1 на торгах в четверг в преддверии длинных выходных в России, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром четверга доллар пытается расти и ввиду предстоящих длинных выходных может завершить неделю в диапазоне 90-91 руб./$1. Однако, учитывая комфортные уровни на рынке нефти и отсутствие новостного негатива, значимых факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту в ближайшие дни мы не видим. На предвыборной неделе склонны ждать сохранения преимущественно перевеса предложения валюты над спросом, по-прежнему оцениваем вероятность перехода курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб./$1, как высокую", - пишет эксперт в обзоре.

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