Цена Brent около $82,9 за баррель

Рынок акций США вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Нефть слабо дешевеет в четверг утром.

Американские фондовые индексы в среду выросли под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Он представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

По словам старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса, слова Пауэлла "о вероятном снижении ставок к концу года улучшили настроения инвесторов, поскольку они примерно совпадают с прогнозами рынка", пишет MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Цена акций Campbell Soup Co. (SPB: CPB) выросла на 0,8%. Производитель продуктов питания во втором финансовом квартале (завершился 28 января) снизил чистую прибыль на 12,5%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. (SPB: JD) октябре-декабре получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов аналитиков. Котировки ADS компании взлетели на 16,2% на торгах на бирже Nasdaq.

Акции EVgo Inc. подскочили в цене на 8,6%. Компания, которая занимается установкой зарядных устройств для электромобилей, в четвертом квартале получила убыток меньше консенсус-прогноза и дала хороший прогноз выручки на 2024 год.

Также подорожали бумаги таких компаний, как Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,9%, Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и American Express Co. (SPB: AXP) - на 0,6%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,5%.

В то же время акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) рухнули в цене более чем на 16%. Владелец сети магазинов одежды по итогам финквартала, завершившегося 3 февраля, получил скорректированную прибыль лучше ожиданий. Однако прогноз сопоставимых продаж компании на весь фингод разочаровал инвесторов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 75,86 пункта (на 0,2%) и достиг 38661,05 пункта. Наиболее существенное повышение среди компонентов индекса показали акции Intel Corp. (SPB: INTC) и International Business Machines (SPB: IBM), подорожавшие на 3,1% и 2,2% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 26,11 пункта (на 0,5%) - до 5104,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 91,95 пункта (на 0,6%) и составил 16031,54 пункта.

Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг, при этом подъем демонстрируют рынки акций Южной Кореи и Австралии.

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics. ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Лидерами падения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции медицинских компаний WuXi AppTec (-17,8%) и Wuxi Biologics (-21,4%).

Кроме того, бумаги производителей электромобилей Li Auto (SPB: LI) и XPeng (SPB: XPEV) подешевели на 6% и 4,4% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 5%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 1,1%.

При этом существенный подъем показывают акции JD.com Inc. (SPB: JD) - на 7%. Интернет-ритейлер в четвертом квартале 2023 года получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов аналитиков. Компания также утвердила трехлетнюю программу обратного выкупа акций (включая ADS) на сумму до $3 млрд.

Котировки акций нефтепроизводителей также выросли, в том числе CNOOC - на 3,9%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 мск опустился на 1,1%.

Наиболее значительное падение демонстрируют акции автопроизводителей Mazda (-6,1%), Nissan (-5,5%), Subaru (-5,2%), Mitsubishi Motors (-4,3%) и Honda (-3,8%), а также представителей технологической отрасли, включая Screen Holdings - на 5,5% и Advantest - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск увеличился на 0,2%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix выросла на 6%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%.

Котировки бумаг Samsung SDI Co. взлетели на 12,6% на заявлении компании, что она начнет производство следующего поколения автомобильных аккумуляторов в 2027 году, сообщает MarketWatch.

При этом бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, подешевели на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 1,4% и 0,8% соответственно. Акции других представителей данной отрасли также ушли вверх, включая Perseus Mining - на 6,6%, Alumina Ltd. - на 6,4%.

Цены на нефть эталонных марок слабо корректируются вниз в ходе торгов в четверг после подъема днем ранее.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 МСК составляла $82,89 за баррель, что на $0,07 (на 0,08%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,92 (на 1,1%) - до $82,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на $0,05 (на 0,06%) - до $79,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (на 1,3%) - до $79,13 за баррель.

Поддержку рынку оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.