Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании ярких стимулов к движению

Москва. 7 марта. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в условиях ожидания новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6425 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 30,13 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,15 коп. - до 12,5445 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль перед предстоящими длинными выходными находится в равновесном положении. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки нейтральны.

Ранее Минфин сообщал, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб., что позволяет ему увеличить объем покупки валюты. С четверга ведомство на 1 млрд руб. увеличит объем покупки валюты относительно февраля. В свою очередь, с учетом этих изменений Банк России в период с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Американские фондовые индексы в среду выросли под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Он представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

Экономическая активность в целом незначительно выросла с начала января, говорится в опубликованном в среду ФРС региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). 8 из 12 округов сообщили о слабом (slight) или сдержанном (modest) усилении активности, 3 - об отсутствии изменений, а в одном округе было отмечено небольшое снижение активности.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,93 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,13 за баррель, что на 0,01% меньше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,92%, китайский CSI300 опускается на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,62%, южнокорейский Kospi - на 0,15%, лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,22%.