Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 6 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,7% от номинала (доходность - 9,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 66,45% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году остались на уровне предыдущего дня - 52,15% от номинала (доходность - 10,69% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 94 базисных пункта - до 81,08% от номинала (их доходность снизилась на 56 базисных пунктов, составив 14,48% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 66,68% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,52% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также подешевели на 1 базисный пункт - до 68,74% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 12,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренный рост в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, после которого последует сессия вопросов и ответов.

Прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели, говорится в опубликованном заранее тексте заявления Пауэлла. Он признает "значительный прогресс" в экономике. Процентные ставки, которые сейчас находятся на 23-летнем максимуме (5,25-5,5% годовых), вряд ли снова вырастут, полагает глава Федрезерва.

Однако Пауэлл придерживается осторожной позиции в отношении снижения ставок без дополнительных доказательств того, что инфляция, которая резко упала во втором полугодии 2023 года, не вернется к норме. "Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, - говорится в тексте. - В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость".

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.