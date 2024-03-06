Вероятный диапазон для рубля на ближайшую неделю составляет 89-92 руб./$1 - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон для рубля на ближайшую неделю составляет 89-92 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Похоже, что на валютном рынке началось "президентское ралли" в преддверии выборов, - отмечает эксперт. - Уверенное укрепление рубля возобновилось после обнародования президентского послания Федеральному собранию, которое фактически оказалось стратегией социально-экономического развития России на несколько лет вперёд. Для ослабления мировых резервных валют по отношению к рублю есть и иные причина. Так, курс доллара с начала марта слабеет не только по отношению к рублю, но ещё и к евро, британскому фунту и японской иене. Валютный рынок ожидает скорого начала смягчения денежно-кредитной политики в США. Снижение курса юаня к рублю, несмотря на то, что Минфин накануне объявил об увеличении в марте объёмов покупок иностранной валюты, преимущественно юаней, в ФНБ, может быть связано с тем, что юань достаточно часто повторяет динамику доллара США".

Курс евро, в свою очередь, слабеет к рублю из-за довольно слабого роста экономики еврозоны и ЕС. Дополнительным фактором ослабления доллара и евро может быть, по мнению Мильчаковой, также новость о том, что страны БРИКС со временем создадут наднациональную цифровую валюту, в которой смогут рассчитываться за экспорт и импорт между собой.

"Мы полагаем, что укрепление рубля может продолжиться вплоть до обнародования итогов президентских выборов в РФ 17 марта, а во второй половине месяца курс рубля может определяться двумя важными событиями - заседанием комитета по открытым рынкам ФРС 20 марта и заседанием совета директоров Банка России по ключевой процентной ставке 22 марта, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Мы ожидаем курс доллара на ближайшую неделю в коридоре 89-92 руб., евро - 97-99 руб., юаня - 12,3-12,7 руб.".

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