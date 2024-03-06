"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 227,5 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевой ценой 227,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"В данный момент наблюдается опережающая динамика роста в акциях "Северстали" относительно "НЛМК". В результате чего статический спрэд "Северсталь"/ "НЛМК" отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения, - пишут аналитики. - Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего "НЛМК" показал опережающую динамику относительно" Северстали". "Северсталь" торгуется по Р/Е = 7,26 х при 5-летних темпах роста EPS +14,1%, а "НЛМК" торгуется по Р/Е = 5,06 х при 5-летних темпах роста EPS +29,4%, что говорит о недооценке "НЛМК" относительно "Северстали".

Также эксперты обращают внимание на объявленные "Северсталью" дивиденды за 2023 год в размере 191,5 рубля на акцию, что дает 11%-ую доходность. "НЛМК" пока не объявлял о возобновлении дивидендных выплат, но может это сделать в ближайшее время, полагают в инвесткомпании.

Прогнозируемый аналитиками дивиденд в этом случае, по их оценкам, может составить 20-24 рубля на акцию или та же 11%-ая доходность, что может стать хорошим катализатором для опережающего роста акций "НЛМК".

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