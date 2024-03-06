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06 марта 2024 года 16:21

Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Positive Technologies опубликовала предварительные финансовые результаты за 2023 год, отразившие быстрое развитие бизнеса, - пишет эксперт. - Выручка по МСФО выросла на 61% г/г до 22,2 млрд руб. Показатель EBITDAC (EBITDA, скорректированная на капитализируемые расходы) составил 8,7 млрд руб. (+67% г/г). Чистая прибыль до учета капитализации расходов (NIC) достигла 8,5 млрд руб., а по стандартам МСФО - 9,7 млрд руб. Результаты Positive Technologies за 2023 год отражают быстрой рост бизнеса, но учитывая, что рынок уже ожидал от компании хорошей динамики, мы рассматриваем их как нейтральные. В середине марта совет директоров Positive Technologies должен представить рекомендации по объему дивидендных выплат в рамках первого транша за 2023 год, что может стать дополнительным фактором роста котировок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-POSITIVE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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