"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Северстали" и "ММК" для "Северстали", но тактически закрывает ее для "ММК", фиксируя доходность свыше 11% с момента открытия идеи 14 декабря, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Северсталь" остается фаворитом аналитиков, делающих ставку на высокие дивиденды до конца года и ожидающих роста котировок еще на 10% в течение двух месяцев.

"Акции "Северстали" и "ММК" выросли с открытия идеи 14 декабря на 35% и 11% соответственно, - указывают стратеги "БКС МИ". - Если первая бумага уже торгуется на исторических уровнях по Р/Е, то у "ММК" дисконт около 15% к средним цифрам, в том числе из-за отсутствия официальной ясности по дивидендам. Тем не менее полагаем, что ожидаемый рост цен на сталь приведет к дисконту в бумагах "Северстали", а возврат металлурга к дивидендам поддержит его котировки".

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