.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Динамика золота возвращает интерес к бумагам Полюса - "Велес Капитал"
.
06 марта 2024 года 15:22
Динамика золота возвращает интерес к бумагам Полюса - "Велес Капитал"
Рост цены золота возвращает интерес инвесторов к бумагам "Полюса", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Полюс" в среду чувствовал себя лучше рынка после вчерашней попытки цен на золото прорваться к историческому пику $2152 /унц., после которой котировки отступили в район $2130 /унц., - пишет эксперт. - Поддержку золоту оказывает сохранение умеренно высокой инфляции в крупнейших развитых странах при перспективе смягчения политики ФРС и ЕЦБ ближе ко 2-й половине текущего года и сохранении геополитической неопределенности в разных частях света. В марте "Полюс" при этом представил сильные операционные и финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год. Ключевые показатели, такие как реализация золота, выручка и EBITDA, в 2023 году достигли максимальных значений за всю историю публичной отчетности компании. Согласно нашим расчетам, дивиденд за 2023 год может составить 780 руб. на акцию (доходность около 7% к текущим котировкам)". На взгляд аналитика, с технической точки зрения акции "Полюса" пытаются сломить начатый в июле прошлого года среднесрочный нисходящий тренд и подошли к сопротивлению 11700 руб. "Бычьи сигналы подтвердятся при закреплении выше сопротивлений 11700 руб., 12308 руб. (максимум 2023 года) с перспективой возвращения бумаг ближе к пику 2022 года 14950 руб. (потенциал роста около 30% от текущий уровней), очевидно, при поддержке цен на золото, - отмечает Кожухова. - Падение бумаг ниже 10500 руб., в то же время, будет говорить о перспективе обновления локальных минимумов и движения ниже 10000 руб. Поддерживать покупки в "Полюсе" при высоких ценах на золото могут надежды на дивиденды, выплата которых, впрочем, не гарантирована". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
06 марта 2024 года 19:51
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent подскочила к $83,7 за баррель), хотя в отдельных бумагах отмечалась коррекция из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил 3310 пунктов. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%) и просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%). читать дальше
.06 марта 2024 года 19:40
Рубль в среду чуть понизился к доллару и поднялся к евро, растеряв весь рост после обновления февральских максимумов в парах с ними
Москва. 6 марта. Доллар США слегка повысился, евро, напротив, лишь незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду и после того, как ранее в ходе сессии они обновили минимальные отметки с февраля. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта. читать дальше
.06 марта 2024 года 19:30
Москва. 6 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.06 марта 2024 года 19:02
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций "РусГидро" ввиду ожидаемой в 2025 году либерализации дальневосточного энергорынка, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Компания опубликовала сильные результаты за 4К23 по МСФО, но ниже наших ожиданий по EBITDA и... читать дальше
.06 марта 2024 года 18:44
Торговый диапазон по паре рубль/доллар может составить к лету 90-95 руб./$1, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Основное влияние на курс рубля сейчас оказывает динамика платежного баланса и внешней торговли, - пишет эксперт. -... читать дальше
.06 марта 2024 года 18:21
SberCIB Investment Research понизил целевую цену акций "Распадской" с 530 руб. до 460 руб. и рекомендацию до "держать", говорится в комментарии аналитиков Марии Мартыновой и Андрея Карагодина. "Причина - слабые операционные и финансовые результаты компании за 2023 год и отсутствие прогресса с... читать дальше
.06 марта 2024 года 17:55
Вероятный диапазон для рубля на ближайшую неделю составляет 89-92 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Похоже, что на валютном рынке началось "президентское ралли" в преддверии выборов, - отмечает эксперт. - Уверенное укрепление рубля возобновилось после... читать дальше
.06 марта 2024 года 17:17
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций Positive Technologies на уровне 2630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Екатерины Хейфец. "Компания опубликовала неаудированные результаты по МСФО, которые мы оцениваем положительно. Высокий рост прибыли... читать дальше
.06 марта 2024 года 16:52
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевой ценой 227,5 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 13% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "В данный момент наблюдается опережающая динамика роста в акциях "Северстали" относительно... читать дальше
.06 марта 2024 года 16:21
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Positive Technologies опубликовала предварительные финансовые результаты за 2023 год, отразившие быстрое развитие бизнеса, - пишет эксперт. -... читать дальше
.06 марта 2024 года 15:53
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Северстали" и "ММК" для "Северстали", но тактически закрывает ее для "ММК", фиксируя доходность свыше 11% с момента открытия идеи 14 декабря, сообщается на портале БКС Экспресс. "Северсталь" остается фаворитом аналитиков,... читать дальше
.06 марта 2024 года 15:44
Рубль днем развернулся вниз, растерял рост к доллару и евро после обновления февральских максимумов в парах с ними
Москва. 6 марта. Доллар США перешел к небольшому повышению, евро почти отыграл утренние потери на Московской бирже днем в среду после того, как ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки с февраля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта. читать дальше
.06 марта 2024 года 14:57
ИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 19,6 руб. за штуку, открытую 12 февраля, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Итоговая доходность инвестидеи составила 15%, указывают эксперты. Настоящее... читать дальше
.06 марта 2024 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,87%, стоп-приказ: $66, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания снизила цены на облачные... читать дальше
.06 марта 2024 года 14:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,4%, стоп-приказ: 789 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. К фундаментальным факторам роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.