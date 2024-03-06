Динамика золота возвращает интерес к бумагам Полюса - "Велес Капитал"

Рост цены золота возвращает интерес инвесторов к бумагам "Полюса", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Полюс" в среду чувствовал себя лучше рынка после вчерашней попытки цен на золото прорваться к историческому пику $2152 /унц., после которой котировки отступили в район $2130 /унц., - пишет эксперт. - Поддержку золоту оказывает сохранение умеренно высокой инфляции в крупнейших развитых странах при перспективе смягчения политики ФРС и ЕЦБ ближе ко 2-й половине текущего года и сохранении геополитической неопределенности в разных частях света. В марте "Полюс" при этом представил сильные операционные и финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год. Ключевые показатели, такие как реализация золота, выручка и EBITDA, в 2023 году достигли максимальных значений за всю историю публичной отчетности компании. Согласно нашим расчетам, дивиденд за 2023 год может составить 780 руб. на акцию (доходность около 7% к текущим котировкам)".

На взгляд аналитика, с технической точки зрения акции "Полюса" пытаются сломить начатый в июле прошлого года среднесрочный нисходящий тренд и подошли к сопротивлению 11700 руб. "Бычьи сигналы подтвердятся при закреплении выше сопротивлений 11700 руб., 12308 руб. (максимум 2023 года) с перспективой возвращения бумаг ближе к пику 2022 года 14950 руб. (потенциал роста около 30% от текущий уровней), очевидно, при поддержке цен на золото, - отмечает Кожухова. - Падение бумаг ниже 10500 руб., в то же время, будет говорить о перспективе обновления локальных минимумов и движения ниже 10000 руб. Поддерживать покупки в "Полюсе" при высоких ценах на золото могут надежды на дивиденды, выплата которых, впрочем, не гарантирована".

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