"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,87%, стоп-приказ: $66, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания снизила цены на облачные сервисы на 20%. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе данный шаг позволит привлечь большее количество клиентов.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция замедляется, и цена тестирует линию сопротивления на прочность. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $66 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95", - указывают в "Финаме".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Компания имеет китайские и международные подразделения, которые занимаются как розничной онлайн-торговлей, так и оптовым сегментом продаж.

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