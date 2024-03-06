"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,4%, стоп-приказ: 789 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

К фундаментальным факторам роста можно отнести продление льготной семейной ипотеки и устойчивые финансовые показатели компании, считают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолевают уровни сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме и июля 2023 года на недельном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 789 руб. риск на портфель составит 0,57%", - отмечают в "Финаме".

"ГК ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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