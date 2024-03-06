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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
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06 марта 2024 года 13:16
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью 4,77 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Эмитент сохраняет финансовую стабильность, одновременно наращивая производственные мощности и увеличивая объемы экспорта электроэнергии на Восток", - отмечает эксперт. "Дивиденды за 2023 год должны составить 0,32 руб. на акцию, исходя из показателя чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Следовательно, дивидендная доходность составляет около 8% относительно текущих цен", - указывает Смирнов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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