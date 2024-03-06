"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью 4,77 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Эмитент сохраняет финансовую стабильность, одновременно наращивая производственные мощности и увеличивая объемы экспорта электроэнергии на Восток", - отмечает эксперт.

"Дивиденды за 2023 год должны составить 0,32 руб. на акцию, исходя из показателя чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Следовательно, дивидендная доходность составляет около 8% относительно текущих цен", - указывает Смирнов.

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