Акции Мосбиржи привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций в настоящее время, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 249 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рекомендация наблюдательного совета эмитента по дивидендам за прошлый год (17,35 руб./акцию) заметно выше ожиданий. Конечно, рекордные результаты по чистой прибыли за 2023 год настраивали на возможность повышения payout, но мы не рассчитывали, что он составит 65%, а ориентировались консервативно на 55%. Тогда дивиденд составил бы 14,6 руб./акцию. Ожидаемая доходность по дивидендам - 8,4%. Мы положительно смотрим на "Московскую биржу" и считаем ее бумаги привлекательными для инвестиций, целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев составляет 249 рублей за штуку", - пишут эксперты в обзоре.

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