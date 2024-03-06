"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Отчет эмитента превзошел наши ожидания и побил рекорды 2019 года. По итогам 2023 года компания заработала исторически рекордную EBITDA, которая на 17% превзошла наши ожидания и в два раза превысила результат 2022 года. Рекордного результата удалось достичь благодаря высокому уровню доходных ставок на международных и внутренних рейсах; росту объемов перевозок (+16% г/г) вместе с рекордной загрузкой рейсов (87%); выплатам в рамках демпферного механизма, которые компенсировали 23% расходов на топливо. По итогам прошлого года "Аэрофлот" показал скорр. чистую прибыль, несмотря на завершение программы операционных субсидий. Отдельно отметим сильные результаты 4К23 - EBITDA также достигла исторического рекорда, а рентабельность впервые была на уровне пикового летнего сезона, - пишут эксперты. - Мы ожидаем, что в следующем году компания увеличит объем перевозок пассажиров на 6%, однако может столкнуться с ростом операционных расходов в части топлива, ремонтов и персонала. Позитивно оцениваем финансовые результаты и сохраняем нейтральный взгляд на акции "Аэрофлота".

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