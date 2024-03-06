Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 89,7-90,7 руб./$1 в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 89,7-90,7 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль. По нашему мнению, доллар и юань останутся под давлением и в среду. Полагаем, что спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ РФ и экспортеров, формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Целевым на день видим диапазон 89,7-90,7 руб./$1. Склонны ждать перехода курса американской валюты под отметку 90 руб./$1 скорее на следующей неделе, допуская ближе к выборам откат к минимумам года, району 88 руб./$1".

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