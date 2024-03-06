"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью $64,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитик отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования за последние полгода несколько отстал от рыночного ралли - на фоне высоких темпов инфляции в США инвесторы выжидательно относятся к этому капиталоемкому сектору. Вместе с тем пандемия COVID-19 сделала регулятивную среду для медтеха более гибкой, и количество новых изобретаемых устройств растет год за годом. В прошлом году почти 170 девайсов получили статус прорывных разработок от FDA, и в обозримые годы их количество увеличится", - указывает эксперт.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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