Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг МТС

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 4К23 несколько разочаровывают в плане рентабельности и в ближайшее время могут негативно сказаться на цене бумаг. Тем не менее мы по-прежнему позитивно оцениваем "МТС": более низкая, чем ожидалось, рентабельность частично отражает инвестиции, а способность стабильно генерировать денежные потоки остается высокой", - указывает эксперт.

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