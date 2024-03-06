Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co. (SPB: BA), акции которого подорожали на 0,3% во вторник. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали спада на 3,1%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%. Экономика Австралии в IV квартале 2023 года выросла на минимальные за пять кварталов 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем. Оценка роста ВВП в III квартале пересмотрена с повышением до 0,3% с 0,2%. Консенсус-прогноз предусматривал подъем на 0,3% и в октябре-декабре. Вместе с тем японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, а южнокорейский индекс Kospi теряет в ходе торгов 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после снижения накануне. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,27 за баррель, что на 0,28% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $82,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились также на 0,28% и составили $78,37 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 0,8% - до $78,15 за баррель.

Нефтяной рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 марта выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,511 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,976 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,002% и составил 106,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 890,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,4%), "Новотранс-001Р-03" (+0,26%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,83%), "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,64%) и "РСХБ БО-09" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 февраля. Объем займа в ходе маркетинга дважды увеличивался с первоначального "не менее 10 млрд рублей". Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001P-28 с погашением в феврале 2028 года объемом 2,5 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Основной выпуск облигаций серии 001Р-28 объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. По займу предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,9% годовых.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

ХК "Новотранс" увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-05 с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей, а также установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 14,25% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 12-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "Агрофирма "Рубеж" 12 марта начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей. Дебютный трехлетний выпуск облигаций на 250 млн рублей компания погасила в июле 2022 года.

ООО "Новые технологии" 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 17,52% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Техразмещение запланировано на 22 марта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 14,16% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены call-опционы. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 2 млн 184,015 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация выкупила 36,4% займа. Компания разместила выпуск на 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в марте 2025 года - 14,05% годовых. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года, предусмотрена ежегодная амортизация в последние три года обращения.

ООО "Сейф-финанс" выкупило по оферте 350 тыс. 744 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 700 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 50,1% займа. Компания разместила дебютный 2-летний выпуск облигаций на 700 млн рублей в апреле 2023 года. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 16,5% годовых.