Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1-1,7%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Азиатские акции в основном растут на торгах в среду. Нефть восстанавливается в среду утром.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Главный глобальный стратег LPL Financial Квинси Кросби, чьи слова приводит MarketWatch, назвала такую динамику здоровой консолидацией. По ее словам, инвесторам "нужно переварить" рост, наблюдавшийся в предыдущие несколько недель.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

Между тем февральское значение аналогичного индикатора, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением до 52,3 пункта с предварительных 51,3 пункта. В январе индекс составлял 52,5 пункта.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co. (SPB: BA), акции которого подорожали на 0,3% во вторник. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали спада на 3,1%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,8%. Продажи ее смартфонов в Китае за первые шесть недель 2024 года сократились на 24% в натуральном годовом выражении, доля рынка - до 15,7% с 19% годом ранее, по данным Counterpoint Research.

Капитализация Albemarle (SPB: ALB) снизилась на 17,9%. Крупнейший производитель лития в мире начал публичное размещение депозитарных акций на $1,75 млрд и планирует их листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Каждая из бумаг эквивалентна 5%-ной доле в одной принудительно конвертируемой привилегированной акции (mandatory convertible preferred stock) серии A.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) сократилась на 3,9% на новостях о приостановке производства на ее заводе в Германии.

Advanced Micro Devices (SPB: AMD) снизила капитализацию на 0,2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти не разрешают ей экспортировать в Китай без специальной лицензии процессор, разработанный для этого рынка и предназначенный для применения в сфере искусственного интеллекта.

Котировки акций Stitch Fix рухнули на 21%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, после закрытия рынка днем ранее отчиталась о снижении выручки на 18% в минувшем финквартале, а ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Разработчик программных решений в сфере бизнес-аналитики MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) потерял 21,2% рыночной стоимости на новостях о намерении разместить конвертируемые долговые инструменты на $600 млн для покупки биткойнов.

В свою очередь, бумаги Target Corp. (SPB: TGT) подорожали на 12%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в четвертом квартале 2023 финансового года (завершился 3 февраля) увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, при этом она превзошла ожидания экспертов.

Акции Airship AI Holdings из сферы искусственного интеллекта подскочили в цене втрое на новостях о получении заказа от Минюста США.

Американские депозитарные акции (ADS) китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) прибавили в цене 2,8%. Компания увеличила выручку в четвертом квартале на 6,5% и сократила чистый убыток на 4,3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,04% и составил 38585,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 1,02% - до 5078,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,65% и составил 15939,59 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги JD.com Inc. (SPB: JD), дорожающие на 8,2%.

Также заметно повышается капитализация Xinyi Glass Holdings (+6,2%), Techtronic Industries (+5,3%), JD Health International (+5,2%), China Hongqiao Group (+5,1%) и China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (+4,8%).

Акции Hansoh Pharmaceutical дешевеют на 1,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2 AIA Group - на 1,1%, Sun Hung Kai Properties - на 1%, Lenovo - на 0,9%.

Японский Nikkei 225 почти не меняется.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Yokogawa Electric, дорожающие на 5,2%.

Рыночная стоимость GS Yuasa Corp. и Kawasaki Heavy Industries увеличивается на 4,9%, Japan Steel Works - на 4,7%, Nitori Holdings - на 4,1%, Hino Motors - на 3,7%.

Капитализация Lasertec уменьшается на 3,7%, Renesas Electronics - на 3,6%, TDK - на 3,3%, Sumco - на 2,1%, Terumo - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,3%.

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 3,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем ожидали инфляции на уровне 2,9% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Цены повысились на максимальные с сентября прошлого года 0,5% по сравнению с январем, когда они увеличились на 0,4% месяц к месяцу.

Бумаги Posco дешевеют на 1,5%, Samsung Electronics - на 1%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Цена акций Hyundai Motor увеличивается на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Экономика Австралии в четвертом квартале 2023 года выросла на минимальные за пять кварталов 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики. Оценка роста ВВП в третьем квартале пересмотрена с повышением до 0,3% с 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3% и в октябре-декабре.

Наиболее заметный рост в составе S&P/ASX 200 показали бумаги Mercury NZ и Meridian Energy, котировки которых повысились на 7% и 4,1% соответственно.

Капитализация Rio Tinto сократилась на 0,9%, BHP - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после снижения накануне.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $82,24 за баррель, что на $0,2 (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,76 (0,9%), до $82,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,2 (0,26%) и составили $78,35 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,59 (0,8%) - до $78,15 за баррель.

Рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

"Похоже, нефтяной рынок разочарован новостями о китайских целях роста, но на самом деле картина весьма и весьма позитивная, - приводит MarketWatch слова старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна. - Мы ожидаем, что спрос в США и остальном мире превзойдет ожидания".

По прогнозам эксперта, спрос на нефть будет рекордным. Более того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит, говорит он, указывая на бэквордацию (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим - ИФ).