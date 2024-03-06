Рынок акций РФ может продолжить рост после некоторой коррекции - БКС Экспресс

Российский рынок акций может продолжить рост после некоторой коррекции, считают аналитики БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи во вторник притормозил подъем после достижения круглой отметки в 3300 пунктов. Обороты по нему составили порядка 77 млрд руб., что выше трехмесячного среднего. Активность в целом сохраняется неплохая при поддержке выходящих корпоративных новостей и близости важных уровней, - пишут эксперты в обзоре. - "Тяжеловесы" не пошли на покорение новых высот. Прежде всего речь о "ЛУКОЙЛе", котировки которого были в полушаге от рекордных уровней. Сбербанк формально дотянулся до круглой отметки в 300 руб. за акцию, но закрыть день выше нее не удалось. Обе бумаги на финише показали небольшой минус. Впрочем, и серьезного давления продавцов на этих высотах не наблюдалось. Закрепиться на достигнутых уровнях тоже важно. Вполне возможно, что рынок продолжит рост после некоторой консолидации".

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