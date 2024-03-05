Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 5 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,83% от номинала (их доходность также не изменилась и составила 9,67% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность - 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 52,14% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 10,69% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт - до 79,71% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 15,31% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,51% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 16,05% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 0,5 базисного пункта, подорожав до 68,7% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 12,99% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренный рост после публикации в США новой порции макроэкономической статистики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

В свою очередь заказы промышленных предприятий США в январе уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing, сообщило министерство торговли страны. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 3,1%. В декабре, согласно уточненным данным, объем заказов сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее. Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования уменьшились в позапрошлом месяце на 0,8%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.