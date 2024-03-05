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05 марта 2024 года 19:40

Рынок акций РФ превысил 3300п по индексу МосБиржи, обновив максимум с февраля 2022г

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ во вторник сохранил оптимистичный настрой в ожидании дивидендных выплат и корпоративных отчетов, несмотря на выборочную фиксацию прибыли игроками на фоне негативных сигналов с внешних рынков и волатильную нефть (Brent вечером стоила $82,8 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3300,89 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1147,64 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,63 рубля (-0,63 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшие дни получит возможность проводить проверки компаний в сфере IT, в том числе агрегаторов и маркетплейсов. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ N448 от 24 марта 2022 года (регулирует проверки IT-компаний) подготовлены, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Выручка группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,2%) по МСФО в 2023 году составила 612,2 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз составлял 598 млрд руб.

"Аэрофлот" в 2023 году сократил чистый убыток по МСФО в 3,6 раза, до 14 млрд руб., скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. Чистый долг группы "Аэрофлот" на конец 2023 года вырос на 25,2% относительно конца 2022 г., до 630,7 млрд руб.

ПАО "МТС" (-0,3%) в IV квартале 2023 года получило выручку в 168 млрд рублей, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, говорится в сообщении компании. OIBDA группы в отчетном периоде выросла на 3,9% год к году - до 56,7 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - хуже ожиданий. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали, что выручка составит 165,9 млрд рублей, а OIBDA - 59,3 млрд рублей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник ожидаемо сохранил позитив и динамику роста начала недели, закрепившись выше отметки 3300 пунктов, причем настоящих причин для коррекции не нашлось, несмотря на внешний пессимизм.

"Тяжеловесы" российского рынка акций продолжали тянуть рынок вверх - оба типа акций Сбера достигли важного для себя рубежа в 300 рублей. А один из ведущих дивидендных игроков - "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) также смог подрасти. В "плюсе" также торговались бумаги "Роснефти", "Татнефти" и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,6%).

"Насколько серьезны намерения рынка двигаться выше уровня 3300 пунктов, мы, скорее всего, сможем понять уже после мартовских праздников. Не исключено, что перед длинными выходными, а также после столь яркого взлета, часть инвесторов предпочтет зафиксировать ряд позиций", - считает эксперт.

Главным лейтмотивом стратегических покупок остаются дивидендные истории и ожидания инвесторами первых заявлений менеджмента компаний о своей политике в этом вопросе. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 марта - 3290-3330 пунктов, полагает Шепелев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также констатирует сохранение оптимистичных настроений на российском рынке, на которые влияют сильные финансовые результаты крупных компаний за 2023 год, а также ожидания дивидендов. Новости из Китая, где власти сохранили цель по росту ВВП на 2024 год в 5%, создали во вторник позитивный фон российскому рынку акций.

Цена нефти Brent в течение дня несколько раз меняла направление движения, а золото выросло до $2141 (+0,8%) за тройскую унцию на фоне новостей об увеличении вложений в драгметалл мировых центробанков. Среди лидеров роста можно выделить расписки Headhunter (MOEX: HHRU) (+6,4%), подорожавшие на ожиданиях выхода в среду сильных финансовых результатов за 2023 год. Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-1%), возможно, из-за сообщений о том, что Киви банк намерен судиться со своими собственниками из-за продажи акций АО "Киви" в интересах своих кредиторов, считает аналитик.

"Прогнозируем, что завтра индекс МосБиржи проторгуется в коридоре 3250-3350 пунктов, пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 89-91 руб./$1", - полагает Мильчакова.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего тренда на фоне ожиданий поступлений дивидендов. Ожидается, что общий объем выплат может составить 5 трлн рублей дивидендов в 2024 году.

Давление на нефть во вторник связано с тем, что на Всекитайском собрании народных представителей был установлен уровень роста ВВП на 2024 год на отметке 5%. То есть более значительных темпов роста в КНР не ожидается, что говорит об отсутствии возможного дополнительного спроса на нефть, полагает эксперт.

Кроме того, нефтетрейдерам не внушает оптимизма статистика из США. Последние данные указывают на медленное, но торможение американской экономики, соответственно, существует угроза снижения спроса, считает Кравченко.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, во вторник на мировых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика, инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое пройдет в среду и четверг. Также рынки будут следить за данными по занятости за февраль и индексом деловой активности в сфере услуг от ISM. Во вторник снижается европейский рынок акций на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о промышленном производстве во Франции.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи на дневном графике накануне пробил уровень сопротивления 3280 пунктов. Если в ближайшие торговые сессии индексу удастся закрепиться выше этого уровня, то вероятно дальнейшее движение в район 3400 пунктов, считает Иванов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после пробития индексом МосБиржи рубежа 3300 пунктов по законам рынка движение вверх должно быть продолжено, следующая цель расположена в районе 3400 пунктов. Но рост вряд ли будет стремительным, поскольку по характеру торгов видно, что покупатели слабы, да и свежих денег не хватает. Акции Сбербанка протестировали отметку 300 рублей за штуку и сдали назад - не исключено, что скоро будут попытки сыграть на понижение. Однако среднесрочным инвесторам на эту провокацию поддаваться не стоит - от Сбера можно ожидать "преддивидендного" ралли, считает эксперт.

Вполне возможно, что Сбер оправдает прогнозы его главы Германа Грефа и в этом году также заработает рекордную прибыль. В таких условиях бумагу можно продолжать держать. Следующая цель по ней - 350 руб., но вряд ли она будет достигнута в ближайшие месяцы, полагает Антонов.

Нефть не спешит расти вместе с другими сырьевыми активами. В воскресенье некоторые страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о пролонгации добровольного сокращения добычи и экспорта в объеме 2,2 млн б/с на второй квартал. Но даже с учетом этого позитива, пусть и ожидаемого, нефть снизилась. Коридор $80-84 за баррель остается для нефти Brent актуальным, считает эксперт.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,3%, FTSE не изменился) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-1,8% во главе с Nasdaq).

Во вторник в Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, где была озвучена цель по росту ВВП Китая на 2024 год - 5%, как и в прошлом году.

Давление на Европу оказала слабая статистика. Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, которое завершится в четверг, а также нового бюджета Великобритании, который будет представлен в среду, пишет Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в феврале 49,2 пункта по сравнению с 47,9 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 48,9 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце опустился до 46,3 пункта против 47 пунктов в январе. Между тем во Франции он поднялся до 48,1 пункта с 44,6 пункта, в Италии - до 51,1 пункта с 50,7 пункта.

Объем промпроизводства во Франции в январе снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статагентство Insee. Падение стало рекордным с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, сообщает Trading Economics. В декабре прошлого года, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке вечером цены вернулись в район $83 за баррель после дневных колебаний.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $82,79 за баррель (-0,01% и -0,9% накануне), апрельская цена WTI - $79,11 за баррель (+0,5% и -1,5% в понедельник).

Ряд стран ОПЕК+ в воскресенье договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+10,5% и +4,2% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+8%), расписки HeadHunter (+6,4%), акции ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+4,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,9% и +4,4% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+2,9%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4,1%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,19 млрд рублей (из них 11,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,28 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 7,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, CIAN, DELI, DMOB, DSKY, EELT, HHRU, HYDR, IRAO, KBSB, KLVZ, KMEZ, KRKN, LKOH, MAGN, MGNT, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PHOR, PIKK, PLZL, POLY, QIWI, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SELG, SIBN, SNGS, TATN, VSYD, VTBR, YNDX

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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