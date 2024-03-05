Рубль во вторник вырос к доллару и евро на ожиданиях улучшения показателей бюджета

Москва. 5 марта. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне ожиданий улучшения показателей бюджета РФ.

Курс доллара США составил 90,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,65 руб./EUR1, подешевев на 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 64 копейки, до 94,18 руб. Курс китайского юаня снизился на 9,95 копейки - до 12,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на надеждах улучшения показателей бюджета РФ после того, как Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб.

В этой связи ведомство с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд руб., ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд руб.

Это на 1 млрд руб. в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд руб.). Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 г. ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

"Рубль поначалу умеренно дешевел, но вскоре стал возвращать утраченные позиции. В середине торгов восходящая динамика российской валюты усилилась, ее курс обновил максимум текущего месяца и находится в неплохом плюсе. Доллар опустился к 90,7 руб., евро уходил немного ниже 98,5 руб. Затем произошел резкий отскок котировок ключевых валют по отношению к рублю, но к текущему моменту они вновь просели, вернувшись к достигнутым минимумам. Покупки иностранной валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила заметно увеличатся в новом месячном периоде, который стартует 7 марта. Это вряд ли окажет влияние на курс рубля, поскольку в первой половине 2024 г. данная сумма корректируется на 11,8 млрд руб. ежедневных продаж инвалюты ЦБ РФ, связанных с использованием ФНБ. То есть валюта по-прежнему будет реализовываться, но объем таких сделок немного сократится. К тому же рост спроса на инвалюту со стороны Минфина отражает увеличение нефтегазовых доходов бюджета, что является позитивом для рубля на более долгосрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Во вторник рост рубля ограничивался снижением нефтяных цен, а также укреплением американского доллара, который растет по отношению к корзине ключевых мировых валют. В свою очередь, значительных факторов для снижения рубля нет. Стратегическую поддержку ему оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, а также реализация валютной выручки в рамках указа президента. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб./$1", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Кроме того, участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Заявления Пауэлла и последние данные по безработице и росту числа рабочих мест в Соединенных Штатах могут дать инвесторам дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному плюсу вечером во вторник после снижения в ходе дневных торгов. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,3%, до $83,05 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,85%, до $79,4 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Как сообщалось, ряд стран ОПЕК+ договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн баррелей в сутки, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

Власти Китая установили на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году таргет был на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 марта на 19,3 копейки, до 91,1604 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,95 копейки, до 98,9366 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник снизился на 26,5 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1197 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 30,81 копейки, снизившись до 91,0684 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 329,917 млн, из которых $357,352 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $972,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,85 копейки, до 98,9526 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 23,99 копейки, до 98,8772 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR475,108 млн, из которых EUR114,341 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,767 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 820 млрд рублей (при лимите 2 трлн 820 млрд рублей и спросе 3 трлн 126,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 февраля, банки разместили 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,46% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 марта выросла на 2 базисных пункта - до 15,46% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,86% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,82% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта и составила 15,01% годовых.