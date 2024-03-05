Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "МТС" на уровне 332 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии главного аналитика банка Екатерины Хейфец.

"Мы положительно оцениваем результаты компании, - пишет эксперт. - Показатели по выручке и OIBDA совпали с нашими ожиданиями (168 и 58,9 млрд руб. соответственно), однако фактическая прибыль оказалась значительно лучше прогнозов (наш прогноз - 11,46 млрд руб., консенсус - 10,8 млрд). Драйверы роста выручки - телеком-услуги, реклама и доходы МТС-банка. Рост прибыли был обеспечен в основном ростом OIBDA и положительным эффектом от валютной переоценки".

Аналитик сохраняет позитивный взгляд на компанию, несмотря на увеличение долговой нагрузки. "По мере смягчения денежно-кредитной политики компания способна показать опережающую рынок динамику, - полагает Хейфец. - Считаем, что в этом году финрезы компании может поддержать утверждение механизма индексации тарифов сотовых операторов на уровне ИПЦ и увеличении доли в капитале Юрент (одного из крупнейших игроков на рынке кикшеринга). Кроме того, в настоящий момент обсуждается возобновление планов АФК Системы по проведению IPO МТС-банка весной 2024 года, что может положительно сказаться и на котировках "МТС". Важный момент также и выплата дивидендов. Ожидаем 34 руб./акция (дивдоходность ~ 11,6%)".

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