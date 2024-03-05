SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"Аэрофлот" представил финансовую отчетность по итогам 4К23 и всего 2023 года по МСФО, продемонстрировав один из лучших результатов за четвертый квартал за последние годы, - пишут эксперты. - По итогам всего 2023 года "Аэрофлот" получил скорректированный убыток в размере 16,3 млрд рублей (мы ожидали 27,8 млрд рублей убытка). Учитывая сохранение сильного спроса и опережающие темпы роста трафика, мы не исключаем, что "Аэрофлот" вновь станет прибыльным уже в 2024 году".

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