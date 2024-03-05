Юаневые облигации могут стать привлекательным инструментом инвестирования в текущем году - "Цифра Брокер"

Юаневые облигации могут стать привлекательным инструментом инвестирования в текущем году, отмечается в стратегии аналитиков "Цифра Брокера".

"Слабые прогнозы в отношении счета текущих операций в этом году в совокупности со сравнительно низкой доходностью по государственному долгу относительно ключевой ставки заставляют задуматься о некотором перераспределении позиций в долговых инструментах в пользу номинированных в иностранных валютах облигаций, - пишут эксперты брокера. - Снижение ключевой ставки ФРС может спровоцировать ослабление доллара США, что увеличивает привлекательность юаневых облигаций. Таким образом, мы считаем оправданным добавить в портфель в текущих условиях облигации, номинированные в китайских юанях. Тем не менее не все облигации этого типа обладают достаточно высокой ликвидностью, в связи с чем мы обращаем внимание на такие бумаги, как: РУСАЛ БО-05; Полюс ПБО-02; Совкомфлот 001Р01".

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