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05 марта 2024 года 15:35

Рубль днем перешел к повышению к доллару и евро на фоне ожиданий улучшения показателей бюджета

Москва. 5 марта. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне ожиданий улучшения показателей бюджета РФ.

Курс доллара США составил 90,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,73 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,1 копейки, до 94,47 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,67 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается в основных валютных парах в ходе дневных торгов на надеждах улучшения показателей бюджета РФ после того, как Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб.

В этой связи ведомство с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд руб., ежедневный объем операций составит эквивалент 4,7 млрд руб.

Это на 1 млрд руб. в день больше, чем в период с 7 февраля по 6 марта (сумма за истекающий месяц - 73,2 млрд руб.). Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 марта по 4 апреля 2024 г. ЦБ будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется ниже уровня 92 руб./$1 в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Минфин во вторник днем анонсировал мартовские объемы покупок валюты по бюджетному правилу. Их существенный рост приведет к дальнейшему сокращению объемов продаваемой ЦБ РФ валюты. Тем не менее, сами по себе операции в новом объеме начнутся лишь в четверг, и курс пары USD/RUB пока, вероятно, останется ниже 92 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

Курс валютной пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 90,8-92 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Американская валюта выглядит слабовато и может продолжить тяготеть к снижению ввиду отсутствия значимых конъюнктурных поводов спекулятивным инвесторам перед приближающимися президентскими выборами играть против рубля. Полагаю, что волатильность сегодня несколько снизится", - отмечает эксперт в комментарии.

Кроме того, участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Заявления Пауэлла и последние данные по безработице и росту числа рабочих мест в Соединенных Штатах могут дать инвесторам дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,24%, до $82,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,41%, до $78,41 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Как сообщалось, ряд стран ОПЕК+ договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн баррелей в сутки, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

Банк России во вторник, 5 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 820 млрд рублей (при лимите 2 трлн 820 млрд рублей и спросе 3 трлн 126,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 февраля, банки разместили 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,46% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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