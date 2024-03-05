ПСБ сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Аэрофлота

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет нейтральную оценку перспектив российского рынка авиаперевозок в целом и акций "Аэрофлота" в частности, говорится в комментарии аналитика банка Екатерины Хейфец.

"Аэрофлот" по итогам года показал позитивные результаты на фоне восстановления авиаперевозок (пассажиропоток за 2023 год вырос на 16%) и выкупа воздушных судов у иностранных лизингодателей (компания - главный бенефициар субсидий ФНБ на страховое и лизинговое урегулирование), - пишет эксперт. - "Аэрофлот" значительно сократил чистый убыток, несмотря на значительный отрицательный эффект валютной переоценкой. С учетом курсовых эффектов от аренды воздушных судов, страхового урегулирования и резервов на предоплату аренды группа вышла на прибыль в 10,3 млрд руб., что является значительным результатом при отсутствии отраслевых субсидий для возмещения операционных расходов".

Драйвером роста выручки в 2023 году, по мнению Хейфец, стал сегмент регулярных авиаперевозок (+75% г/г). При этом стоит отметить значительный рост операционных расходов по таким направлениям как техобслуживание воздушных судов, обслуживание судов и пассажиров, а также расходы на авиатопливо.

"Мы сдержанно смотрим на перспективы российского рынка авиаперевозок из-за высокой чувствительности к макрорискам, санкций в отношении поставок запчастей для самолетов и роста стоимости обслуживания судов и тарифов аэропортов, - отмечает аналитик банка. - Сохраняем нейтральный взгляд на компанию. Считаем, что в условиях санкционного давления страховое и лизинговое урегулирование поддержит результаты компании в текущем году".

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