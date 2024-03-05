"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне потенциальных проблем по дальнейшему урегулированию споров с иностранными лизингодателями и сохраняющейся неопределенности со сроками поставок российских самолетов для замещения иностранного флота, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила позитивные результаты за четвертый квартал 2023 года. Выручка ускорила рост в основном на фоне удвоения пассажирооборота "Аэрофлота" по международным направлениям, а также роста занятости кресел на 4,8 п.п. г/г, несмотря на традиционно низкий сезон для авиакомпаний в конце года. Рост чистой прибыли в 4К во многом связан с разовыми факторами в виде курсовой переоценки обязательств и позитивного эффекта от страхового урегулирования с иностранными лизингодателями. При корректировке чистой прибыли за четвертый квартал на разовые эффекты она составляет 8,3 млрд рублей, а в аналогичном периоде 2022 года были убытки, - указывает эксперт. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента на фоне потенциальных проблем по дальнейшему урегулированию споров с иностранными лизингодателями. Также сохраняется неопределенность со сроками поставок российских самолетов (SSJ-100, МС-21) для замещения иностранного флота".

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