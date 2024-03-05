"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) с прогнозной стоимостью 352,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 46,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы считаем интересными акции одной из крупнейших биржевых площадок мира. Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели HKEx весьма уверенно чувствовала себя в финансовом плане в прошлом году, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на рынках материкового Китая и Гонконга. Выручка компании по итогам 2023 года увеличилась на 18% (до HKD20,5 млрд), чему поспособствовал в том числе существенный рост инвестиционного дохода, чистая прибыль - на 18% (до HKD11,9 млрд). Благодаря стимулирующим мерам властей темпы роста экономики КНР в ближайшие годы, как ожидается, продолжат уверенно превышать среднемировые, - пишут эксперты в обзоре. - Учитывая, что китайские акции выглядят относительно недорогими по мультипликаторам, можно ожидать постепенного восстановления интереса глобальных инвесторов к ним, особенно с учетом жесткой монетарной политики и сохраняющихся рисков рецессии в ведущих западных странах. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого".

Также аналитики отмечают, что согласно дивидендной политике эмитент стремится направлять на дивиденды 90% прибыли. Дивидендная доходность акций составляет 3,7% NTM и заметно превышает среднее значение для ведущих биржевых операторов мира.

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