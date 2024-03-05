Золото может подорожать до $2200/унц. в 2024г - Freedom Finance Global

Котировки золота могут подняться к уровню $2200 за тройскую унцию в течение текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Фьючерсы на золото на торгах в понедельник обновили исторический максимум в $2126,3 за тройскую унцию. Примечательно, что в начале декабря 2023 года котировки золота пытались штурмовать уровень в $2100 и даже достигли его, но задержаться на этом уровне цене золота не удалось. Далее до конца декабря 2023 года цена золота колебалась в коридоре $1983-2090 за тройскую унцию, а уже с января текущего года почти непрерывно пошла вверх, - отмечает эксперт в обзоре. - Смена тренда по золоту в сторону уверенного роста может быть связана с тем, что рынок ожидает в этом году скорого смягчения монетарной политики ФРС США, которое должно привести к ослаблению доллара - постоянного конкурента золота как средства сбережения и хранения международных резервов. А в конце прошлого года риторика ФРС была более "ястребиной", что, соответственно, укрепляло доллар и препятствовало росту цены золота".

"В текущем году, кроме ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США, росту цены благородного металла способствует сохраняющийся высокий спрос на золото центральных банков, особенно стран БРИКС и Турции. Эксперты Bloomberg оценили объемы покупок золота центральными банками мира в течение последних 3-4 лет значительно выше, чем средний объем покупок золота в течение четырнадцати лет. Высокий спрос на драгметалл связан с той же причиной - постепенной тенденцией к дедолларизации золотовалютных резервов центробанков и увеличением в них доли золота как альтернативы. Мы ожидаем, что в течение 2024 года золото может подорожать до $2200 за тройскую унцию", - пишет Мильчакова в материале.

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