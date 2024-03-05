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05 марта 2024 года 11:43

Рынок акций РФ после позитивного старта развернулся вниз вслед за миром, индекс МосБиржи просел ниже 3290п

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов не нашел поддержки покупателей и развернулся вниз вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent просела к $82,4 за баррель). Индекс МосБиржи в начале сессии превышал 3300 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, после чего откатился ниже 3290 пунктов во главе с "Ростелекомом".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3286,29 пункта (-0,3%, максимум сессии - 3307,82 пункта), индекс РТС - 1134,26 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 91,24 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-2,2%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, до 297,74 рубля; и -0,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Выручка группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) по МСФО в 2023 году составила 612,2 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз составлял 598 млрд руб.

"Аэрофлот" в 2023 году сократил чистый убыток по МСФО в 3,6 раза, до 14 млрд руб., скорректированная прибыль составила 10,3 млрд руб. Чистый долг группы "Аэрофлот" на конец 2023 года вырос на 25,2% относительно конца 2022 г., до 630,7 млрд руб.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), МТС (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ сохраняется потенциал к незначительному росту, позитив в индексных тяжеловесах (Сбер, "ЛУКОЙЛ") все еще не исчерпан. В фокусе внимания у инвесторов во вторник финансовые результаты "Аэрофлота" и МТС по МСФО за 4К23, а также заседание совета директоров "Мосбиржи" (MOEX: MOEX), на котором будут озвучены предварительные рекомендации по дивидендам за 2023 год.

Тем не менее, не стоит забывать, что текущие уровни могут оказаться привлекательными для фиксации прибыли, поэтому по мере приближения индекса МосБиржи к отметке 3400 пунктов вероятна остановка подъема, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник можно назвать умеренно негативным: цены на нефть находятся под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются преимущественно коррекционными.

На рынке акций РФ препятствием для роста стало тестирование важных психологических отметок. Так, например, акции Сбербанка достигли 300 руб. за штуку и начали корректироваться, потянув за собой весь рынок. Цены на золото продолжают движение к историческому пику $2152 за унцию, что должно обеспечить поддержку акциям компаний сектора, считает Кожухова. Совет директоров "Мосбиржи" во вторник даст рекомендации по выплатам за 2023 год, которые наверняка окажутся привлекательными с учетом уверенного финансового положения компании. Высоких выплат ждут и от МТС, которая во вторник представит финансовые результаты по итогам прошлого года.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, после пробития индексом МосБиржи рубежа 3300 пунктов по законам рынка движение вверх должно быть продолжено, следующая цель расположена в районе 3400 пунктов. Но рост вряд ли будет стремительным, поскольку по характеру торгов видно, что покупатели слабы, да и свежих денег не хватает. Акции Сбербанка протестировали отметку 300 рублей за штуку и сдали назад - не исключено, что скоро будут попытки сыграть на понижение. Однако среднесрочным инвесторам на эту провокацию поддаваться не стоит - от Сбера можно ожидать "преддивидендного" ралли, считает эксперт.

Вполне возможно, что Сбер оправдает прогнозы его главы Германа Грефа, и в этом году также заработает рекордную прибыль. В таких условиях бумагу можно продолжать держать. Следующая цель по ней - 350 руб., но вряд ли она будет достигнута в ближайшие месяцы, полагает Антонов.

Нефть не спешит расти вместе с другими сырьевыми активами. В воскресенье некоторые страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о пролонгации добровольного сокращения добычи и экспорта в объеме 2,2 млн б/с на второй квартал. Но даже с учетом этого позитива, пусть и ожидаемого, нефть снизилась. Коридор $80-84за баррель остается для нефти Brent актуальным, считает эксперт.

Естественно, что слабая нефть не способствует активному росту акций нефтяных компаний, которые пока выступают не локомотивом, а следуют в фарватере общерыночного движения. Из нефтянки сейчас наиболее привлекательным выглядит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), который будет пробовать обновить исторический максимум, полагает представитель "Алор брокер".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, ближайшим уровнем сопротивления для индекса МосБиржи выступает отметка 3340 пунктов. Однако уже в ближайшие дни российский рынок может немного скорректироваться. Индекс растет четвертую сессию подряд, кроме того акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" торгуются на локальных пиках. На этом фоне можно ожидать небольшого коррекционного снижения, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на рынке сохраняется импульс к продолжению роста, однако дальнейшая динамика может зависеть от того, как поведут себя котировки акций "тяжеловесов" в индексе МосБиржи, а рубеж 3300 пунктов по индексу может выступить в качестве психологического сопротивления.

Московская биржа установила новую базу расчета индексов: с 22 марта в основной индекс МосБиржи будут включены акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), а бумаги Polymetal исключаются из базы расчета основного индекса, напомнили аналитики.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,4%. На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС может не торопиться со снижением ставок. "Хорошая новость в том, что рынок труда и экономика процветают, благодаря чему Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может позволить себе не спешить с принятием решений", - говорится в его статье на сайте регионального банка. При этом Бостик опасается, что первое снижение ставок может вызвать резкий рост спроса, который приведет к ускорению инфляции.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,4%).

Внимание рынка направлено на ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в Пекине во вторник. В частности, на ней была озвучена цель по росту ВВП Китая на 2024 год, которая составляет 5%, как и в прошлом году.

Как стало известно во вторник из окончательных официальных данных, экономика Южной Кореи в IV квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз, поскольку инвесторы восприняли объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $82,39 за баррель (-0,5% и -0,9% накануне), апрельская цена WTI - $78,24 за баррель (-0,6% и -1,5% в понедельник).

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6%), банка "Санкт-Петербург" (-2,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2%).

Выросли акции ПАО "Крекинг" (+9,4% и +5,5% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,63 млрд рублей (из них 4,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,15 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,14 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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